I partigiani si fanno la guerra tra loro sulla Palestina. Lascia il capo dell’Anpi Milano: “Nessun genocidio”

Bufera ai vertici dell’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani. Roberto Cenati, da 13 anni alla guida dell’Anpi provinciale di Milano, questa mattina ha annunciato le sue dimissioni in polemica con la posizione sulla Palestina tenuta dall’associazione a livello nazionale. “Non sono d’accordo sulla linea dell’Anpi nazionale che il 9 marzo farà una manifestazione nazionale con la Cgil in cui ha inserito anche l’espressione ‘impedire il genocidio’. ‘Genocidio’ è diventato una parola virale, ma va trattato con grande cura”, spiega Cenati all’Adnkronos.

La spaccatura sulla Palestina sull’Anpi

“Abbiamo avuto l’attacco barbaro di Hamas che ha massacrato i civili e la reazione d’Israele è stata un bagno di sangue, però l’obiettivo è quello di colpire Hamas, che a sua volta vuole la distruzione di Israele, è contrario alla soluzione ‘due popoli e due Stati’ e vuole la caccia agli ebrei”, evidenzia Cenati, ribadendo che la parola “genocidio non è un formalismo, vuol dire che un Paese vuole sterminare un altro popolo dalla prima all’ultima persona, ma non c’è nelle intenzioni lo sterminio di un intero popolo”.

“La frase ‘impedire il genocidio’ è stata usata dal tribunale dell’Aja, ma in fase istruttoria. Non c’è una sentenza di genocidio”, evidenzia ancora Cenati, ribadendo che è “sbagliato usarla tra le parole d’ordine”, perché “genocidio vuol dire sterminio scientifico e programmato di un intero popolo, Netanyahu certamente sta compiendo un bagno di sangue ma il governo israeliano, che non ascolta nemmeno gli Stati Uniti, non si prefigge lo sterminio di un intero popolo, ma di eliminare Hamas, che a sua volta vuole l’eliminazione di Israele e la caccia agli ebrei”.

Una posizione quella di Cenati che lo isolava all’interno dell’associazione partigiani. “Io non posso dire che una frase non mi va e rimanere” presidente dell’Anpi, associazione in cui “l’espressione ‘impedire il genocidio’ è ormai diffusa”, tanto a livello nazionale, quanto a livello di circoli milanesi, che spesso aderiscono ai cortei pro Palestina. Anche ai loro presidenti Cenati ha annunciato la volontà di fare un passo indietro. “Hanno accolto bene le mie dimissioni, sono stato io a preannunciarle, perché ritenevo doveroso non passare da vittima, ma dire che non condivido più la linea e a questo punto il mio percorso finisce”, spiega.

Il dispiacere della Segre

“Ne ho parlato anche con la senatrice Liliana Segre. Ci è rimasta molto male”, dice Cenati all’Adnkronos. Nei 13 anni alla guida dell’Anpi milanese, Cenati si è visto spesso accanto alla senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto, ora dispiaciuta dal passo indietro, perché – racconta il presidente dimissionario – “in questi anni ho costruito un rapporto unitario con le istituzioni, la comunità ebraica, il presidio militare, il questore, il prefetto, con le associazioni della resistenza. Le manifestazioni del 25 Aprile che si sono svolte in questi 13 anni sono sempre state unitarie e inclusive. Vorrei che continuassero a essere così, ma non so se accadrà”.