I calabresi di Roma incontrano Nicola Procaccini: appuntamento l’11 aprile all’hotel Villa Flora

Un incontro della comunità calabrese che vive a Roma con Nicola Procaccini, Presidente del gruppo parlamentare di ECR a Bruxelles ed europarlamentare uscente di Fratelli d’Italia. Si terrà il prossimo 11 aprile a Roma, presso l’hotel villa Flora in via Veneto , organizzato dal giornalista Mario Campanella che introdurrà i lavori. Parteciperanno, Alfredo Antoniozzi, vice presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Wanda Ferro, sottosegretario agli interni, i senatori Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, l’europarlamentare calabrese Denis Nesci, gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo, i consiglieri regionali Peppe Neri, Luciana De Francesco, Antonio Montuoro e Sabrina Mannarino.

“La comunità calabrese che vive a Roma – ha detto Antoniozzi- è molto numerosa: sono almeno seicentomila i nostri corregionali. Tanti hanno raggiunto importanti traguardi nel mondo delle professioni e del lavoro e tantissimi sono onesti lavoratori o studenti che vivono la quotidianità della vita nella Capitale. Abbiamo voluto organizzare questo incontro per legare simbolicamente la Calabria alla nostra Capitale, apprezzando il lavoro che Nicola Procaccini ha svolto su tematiche che interessano da vicino la nostra regione, come la difesa dell’agricoltura e del turismo, settori su cui noi lavoriamo costantemente a livello nazionale e sui quali il nostro Denis Nesci è un prima linea”. L’incontro – ha proseguito Antoniozzi – “ha anche il significato di mettere in correlazione due realtà complementari, capendo che la battaglia per una nuova Europa passa dal risultato elettorale di giugno”.

“Procaccini ha guidato con coraggio e generosità il gruppo dei conservatori che è destinato ulteriormente a crescere – ha proseguito Antoniozzi – e per questo, pur non trattandosi di un’iniziativa di partito, saremo tutti presenti l’11 aprile accogliendo gli amici calabresi che vivono la realtà romana”.