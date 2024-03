Gianluca Grignani ricoverato d’urgenza: malore improvviso mentre era in un locale (video)

Paura per Gianluca Grignani: l’interprete di Destinazione Paradiso, La mia storia tra le dita e altri successi è stato ricoverato d’urgenza la notte scorsa all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza dopo essere stato colto da un malore

Grignani, che ha 51 anni, stava trascorrendo la sera in un locale notturno della provincia piacentina. L’artista è stato soccorso e trasportato all’ospedale cittadino da un’ambulanza della Croce Rossa. Ricoverato e trattenuto per tutta la notte in osservazione, è stato poi dimesso questa mattina.

Il precedente del 2016 a Lodi

Non è la prima volta che le condizioni di salute di Gianluca Grignani destano preoccupazione. Nel maggio del 2016, il cantante era stato soccorso dal personale del 118 a San Colombano al Lambro, nel Lodigiano, dove vive con la famiglia. Secondo diverse fonti, a causa di «un’intossicazione etilica».

Il musicista era in preda a un «forte stato di eccitazione» e, dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale.

Il suo staff aveva poi commentato il ricovero via Facebook, precisando che il cantatuore «è stato vittima di attacchi di panico, causati dal forte stress di questo periodo coinciso con l’uscita del nuovo disco.

Chi è Gianluca Grignani