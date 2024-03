“Giallo” sulla spiaggia di Paestum: riemerge un pezzo di gamba, la trova un turista (video)

Mistero sulla spiaggia salernitana di Licinella, a Capaccio Paestum, località turistica molto nota della Campania. Domenica mattina le onde del mare hanno restituito, nello specifico, un pezzo d gamba, con l’osso scoperto, e una scarpa da ginnastica. Un piede appartenente presumibilmente ad un soggetto maschile, visti anche il tipo di calzino e scarpa rinvenuti con l’arto mutilato. La segnalazione è stata fatta da un turista tedesco che passeggiava sulla battigia con il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino. Avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, che ha disposto il sequestro dei resti, sui quali bisognerà poi eseguire gli esami di rito per cercare di risalire al dna della vittima.

Non è escluso che i resti possano essere arrivati via mare, particolarmente agitato in questi giorni a causa del maltempo. L’esame del Dna potrebbe consentire l’identificazione del cadavere ritrovato. La Banca dati ha già analizzato il DNA di 200.000 soggetti e inserito 20.000 profili. È operativa anche sul piano internazionale, permettendo alle autorità di interrogare e ricevere profili DNA da altri Paesi.