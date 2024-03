Fugge dalla polizia e muore schiantandosi con lo scooter contro un’auto. Grave il figlio di 12 anni

A bordo di uno scooter è scappato alla vista degli agenti e si è schiantato contro un’auto in transito, morendo sul colpo per l’impatto violento. È finito in tragedia un inseguimento sulle strade di Nettuno, in provincia di Roma.

La vittima è un cittadino bulgaro di 49 anni.

In sella a un motorino – insieme al figlio di 12 anni che si trova in gravi condizioni – l’uomo ha bruciato uno stop scontrandosi violentemente con un’auto di passaggio. Sbalzato dalla sella del motorino è morto sul colpo. Gravemente ferito il figlio minorenne che si trovava con lui che è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La fuga dei due è cominciata intorno alle 14 quando il motorino con a bordo padre e figlio non si è fermato all’alt imposto da una volante del commissariato Anzio-Nettuno. Poi l’inseguimento a sirene spiegate: il conducente dello scooter è scappato a tutta velocità fra le strade del comune del litorale della provincia romana con la volante alle calcagna.

Presa a tutta velocità via Ponserico, nel quartiere Cretarossa, all’altezza dell’incrocio con via Comastri la tragedia. Lo scooter ha infatti impattato contro una vettura in transito. In gravi condizioni il figlio (nato ad Aprilia, in provincia di Latina), ricoverato in ospedale. Chiusa la strada per consentire gli accertamenti, sul posto si è quindi recato il magistrato di turno. Sono in corso le indagini corso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Restano da comprendere i motivi che hanno portato il 49enne a non fermarsi all’alt degli agenti.