Foti: “Il dossieraggio sul centrodestra è una sporca operazione, ora i nomi dei mandanti” (video)

“Funzionari infedeli dello Stato, stampa asservita, realizzano un dossieraggio nei confronti prevalentemente di esponenti del centrodestra per organizzare una macchina del fango. Vogliamo che chi ha sbagliato paghi e, soprattutto, chiediamo di conoscere i mandanti di questa sporca operazione”. Così il capogruppo FdI alla Camera, Tommaso Foti.

A margine della conferenza in Senato, Pari opportunità, pari di libertà, le iniziative del governo Meloni, Foti commenta la vicenda dell’inchiesta di Perugia su presunti dossieraggi.

“È un problema per la società, visto che non è solo la politica interessata, ma vari settori della società”, ha sottolineato Foti, che ha poi concluso chiarendo che: “Il giornalismo d’inchiesta sarà sempre tutelato, ma il giornalismo d’inchiesta ha un limite invalicabile: quando non viola le norme”.

Dossieraggio: nel mirino quasi esponenti esponenti del centrodestra

C’è anche l’ex presidente della Regione Valle d’Aosta, Pierluigi Marquis, nell’elenco delle persone nei confronti delle quali, secondo l’inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio, è stata interrogata la banca dati. Marquis, classe 1964, ha guidato la regione alpina dal 10 marzo al 10 ottobre 2017. Oggi è consigliere regionale del gruppo Forza Italia.

Il governatore della Lombardia Fontana: “Mi aspetto che intervenga Mattarella”

Mentre il governatore della Lombardia Attilio Fontana parla di “una cosa sconvolgente, mi aspetto anche che il Presidente della Repubblica intervenga perché non possiamo permetterci che lo stato di diritto in cui tutto crediamo, che la democrazia in cui crediamo possa essere calpestata da questi comportamenti”. A chi gli chiedeva se ci sia una regia dietro, Fontana ha risposto: ”Non lo so, bisogna chiederlo ai magistrati. Già il fatto che si sia verificato è gravissimo, se ci sono ulteriori elementi sarebbe ancora più grave, non da stato di diritto”.