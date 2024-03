FdI alla Questura di Roma: solidali con le forze dell’ordine, da sinistra grave delegittimazione

«Questa mattina con una delegazione di parlamentari, consiglieri regionali e comunali di Fratelli d’Italia e di ragazzi e ragazze universitari abbiamo espresso al Questore di Roma non solo la nostra solidarietà, ma il nostro ringraziamento a tutte le forze di Polizia che quotidianamente si impegnano a garantire e difendere la sicurezza dei cittadini. Crediamo sia doveroso che le istituzioni per prime debbano sempre accordare il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine prendendo esempio dal Presidente del Consiglio Meloni e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inoltre recentemente ribadito la sua fiducia e il sostegno dello Stato Italiano a tutte le forze di polizia in un personale colloquio con il Capo della Polizia». Lo scrive in un post su Facebook Fabio Roscani, deputato di FdI e presidente di Gioventù nazionale.

Chi era presente nella delegazione di FdI in Questura

Nella delegazione di FdI alla Questura di Roma, con Roscani erano presenti i deputati Gianluca Caramanna e Marta Schifone, il capogruppo in Senato Lucio Malan e i senatori Ester Mieli, Giulio Terzi di Santagata e Cinzia Pellegrino, accompagnati da alcuni consiglieri regionali e comunali e da un gruppo di studenti, si è recato presso la Questura “San Vitale” di Roma.

FdI: la sinistra condanni senza tentennamenti gli attacchi alle forze dell’ordine

«Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle – spiegano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa – Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. È necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti».