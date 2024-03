Esodo di Pasqua: orari e giorni da bollino nero per il traffico. I consigli della Polstrada

In occasione delle prossime Festività Pasquali del 31 marzo e 1 aprile 2024, si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale; in particolare, l’aumento del traffico in fase di partenza, si concentrerà nelle giornate di venerdì 29 marzo e sabato 30 marzo, mentre in fase di rientro nelle giornate di lunedì 1° aprile (Lunedì dell’Angelo) e martedì 2 aprile. Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali. Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e adotteranno tutte misure necessarie per minimizzare l’impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

Pasqua, i consigli per il traffico

La situazione, secondo le previsioni, si presenta critica già venerdì 29 marzo. È questo il giorno in cui buona parte degli italiani si metterà in viaggio. Bollino rosso, quindi, specialmente nelle ore del tardo pomeriggio e la sera. Situazione simile, se non peggiore, sabato 30 marzo: chi non è riuscito ad anticipare la partenza si riversa proprio in questa giornata. Bollino rosso per molte ore, con qualche miglioramento in serata. Arriviamo, dunque, alla giornata di Pasqua. Domenica 31 marzo si prevede traffico intenso la mattina, seguita da una situazione molto più calma pomeriggio e sera.

Per quanto riguarda Pasquetta, come ogni anno, la situazione su strade e autostrade sarà decisamente trafficata. Per il 1° aprile si prevede bollino giallo la mattina, ma rosso la sera, che continuerà anche nella giornata del 2, ma nel verso opposto, con gli italiani che rientrano verso le città a vacanze terminate.

Il calendario 2024 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nei giorni festivi ed in altre giornate particolari, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto: dalle 14.00 alle 22.00 di venerdì 29 marzo; dalle 09.00 alle 16.00 di sabato 30 marzo; dalle 09.00 alle 22.00 di domenica 31 marzo (Santa Pasqua); dalle 09.00 alle 22.00 di lunedì 1° aprile (Lunedì dell’Angelo); dalle 09.00 alle 14.00 di martedì 2 aprile.

I consigli sulla sicurezza della Polstrada

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale. Si ricorda, inoltre, che in molte autostrade e strade extraurbane è ancora vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo catene da neve prontamente utilizzabili. In particolare, prima di partire, verificare l’efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcool; essere sufficientemente riposati; tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.