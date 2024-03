Elisabetta Belloni nominata Sherpa per il G7. Meloni: la sua grande esperienza faciliterà il lavoro

L’ambasciatrice Elisabetta Belloni, attale capo del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, sarà la rappresentante italiana del G7 (si occuperà anche del coordinamento diplomatico del vertice) al posto dell’ambasciatore Luca Ferreri destinato a Tel Aviv, sede cruciale nel pieno del conflitto tra Israele e Hamas. La notizia, anticipata da alcuni organi di stampa, è stata confermata da Palazzo Chigi.

Belloni nominata sherpa G7/G20 dal presidente del Consiglio

“In considerazione della proposta di destinazione a Tel Aviv dell’ambasciatore Luca Ferrari, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni sarà nominata come Sherpa G7/G20 del presidente del Consiglio, permanendo nell’attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”, si legge nella nota. Nessuna mossa a sorpresa, nessun caso. La premier Giorgia Meloni, da Pordenone per la firma del Patto di coesione con il Friuli-Venezia Giulia, ha spiegato ai cronisti presenti le ragioni della scelta.

Meloni: la sua grande esperienza faciliterà il lavoro

“Non è un tema di sicurezza – ha tenuto a precisare – ma, avendo destinato lo sherpa dedicato a una sede molto delicata, siamo partiti da una persona che ha una grande esperienza su questa materia, perché siamo già nell’anno del G7. È un fatto di facilità del lavoro”. Una scelta che conferma la grande fiducia del premier nei confronti della Belloni, che nel corso della sua attività ha conquistato la stima trasversale del mondo politico pur senza avere alcuna “matrice”.

Cirielli: una grande dirigente dello Stato

“Una grande dirigente dello Stato e una persona di fiducia del premier, sicuramente accompagnerà la premier Meloni al meglio in questa azione di guida del G7”. Così il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli che ha sottolineato lo straordinario profilo di Belloni, a capo del Dis dal 2021, prima donna a ricoprire il ruolo di segretario generale della Farnesina. “Belloni è una persona di grande spessore, la sua nomina – continua Cirielli – è un modo per rafforzare l’attività e l’impegno della presidenza del Consiglio per il G7”. Secondo il vice ministro, durante questo anno e in vista del vertice di Borgo Egnazia di giugno “è normale che si costruiscano delle strutture più forti. Non vedo il caso”, visto il momento “che è straordinario, con due guerre e mentre è in corso una riproposizione dei blocchi alle Nazioni Unite”.

Gelmini: saprà ricoprire al meglio il nuovo incarico

Anche Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, ha commentato favorevolmente la notizia. “Da donna esprimo particolare soddisfazione per la decisione di nominare Elisabetta Belloni a sherpa G7/G20 del Presidente del Consiglio. Una professionista di lunga esperienza, capace e competente che saprà ricoprire oltre all’incarico di capo del Dis anche questo nuovo ruolo con grande dinamismo e autorevolezza”.