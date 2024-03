Elezioni regionali in Abruzzo, seggi aperti fino alle 23, poi subito lo spoglio. Ecco come si vota

Urne aperte in Abruzzo per le elezioni Regionali: dalle 7 di questa mattina alle 23 – con le operazioni di scrutinio che inizieranno subito dopo – gli elettori sono chiamati al voto per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Sono 1.634 i seggi, di cui 13 ospedalieri, dislocati in 305 comuni, per un totale di 1.208.276 votanti. La sfida, nel più stringente schema bipolare, è a due. La sfida è a due. Sono candidati il presidente della Regione uscente ed esponente di Fratelli d’Italia Marco Marsilio, appoggiato anche dalle liste di Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e Marsilio Presidente. Dall’altro lato Luciano D’Amico, il candidato del centrosinistra sostenuto da un campo larghissimo composto da 6 liste: Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Democrazia Solidale, Italia Viva con Partito Socialista Italiano e +Europa, Abruzzo Insieme (lista civica).

Elezioni in Abruzzo: urne aperte fino alle 23

Dal fronte del centrodestra, dunque, uno schema unitario che martedì scorso ha portato tutti i leader a ritrovarsi sul palco a Pescara, per supportare Marco Marsilio, specchio di una coalizione compatta a tutti i livelli territoriali. Da quello contrapposto del centrosinistra, il tentativo di una costruzione mediatica ricorsa in extremis a sventolare il vessillo Todde a chiusura della campagna elettorale, per trasformare l’elezione in Abruzzo un mini referendum sul governo.

Cosa si vota

Il consiglio regionale, ricorda la Regione Abruzzo, sarà composto da 31 membri, di cui sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, e otto consiglieri per quella di Chieti. Oltre ai 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entrano a far parte di diritto dell’Assemblea, il presidente eletto e il candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. Diventa presidente della Regione il candidato alla carica di presidente che ottiene il maggior numero di voti validi.

Diversi sono i settori dell’amministrazione regionale coinvolti nell’organizzazione delle elezioni: vi partecipano i dirigenti e i dipendenti regionali, della Giunta e del Consiglio, individuati con determinazioni del direttore generale, con cui è stato costituito un apposito gruppo di lavoro composto da oltre 30 unità, per portare a termine efficacemente tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Come si vota Il Tgcom24 tra gli altri, segnala indicazioni precise a cui fare riferimento. E allora: l’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita, può richiederla, anche nel giorno della votazione, all’ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. Sono consentite tre diverse modalità di voto: è possibile esprimere la preferenza per un candidato Presidente (il voto non si estende alle liste a esso collegate). In alternativa si può votare una lista (il voto si estende anche al candidato Presidente a essa collegato). Oppure esprimere la preferenza per un candidato Presidente e una delle liste a esso collegate. L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati alla carica di consigliere della lista prescelta (scrivendo il cognome o il nome e il cognome in caso di omonimia).

Se esprime due preferenze, queste devono essere di genere diverso (per una donna e per un uomo, o viceversa, comunque della medesima lista). In caso contrario la seconda preferenza è nulla e resta valida solo la prima. Non è consentito il voto disgiunto: sarà considerata nulla la scheda con il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate. Diventa Presidente della Regione il candidato alla carica di Presidente che ottiene il maggior numero di voti validi.

Le fasi elettorali in diretta

Nella sede della Regione all’Aquila – Palazzo Silone – Via Leonardo da Vinci n. 6, è allestita una Sala stampa dedicata che resterà aperta dalle ore 10 fino all’arrivo dei dati ultimi relativi allo spoglio. Le varie fasi elettorali saranno documentate anche attraverso la diretta streaming a cura del Servizio relazioni esterne e comunicazione della Giunta con riferimento ai dati ufficiosi elaborati dalla piattaforma “Eligendo”, messa a disposizione dal ministero dell’Interno su specifico accordo con la Regione Abruzzo.

I dati Ufficiali saranno comunque quelli comunicati dalla Corte d’Appello dell’Aquila, all’esito delle relative operazioni. È previsto il collegamento dal portale della Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it, sul profilo ufficiale Facebook e sul canale Youtube. Al Piano “zero” di Palazzo Silone saranno a disposizione per i giornalisti delle testate giornalistiche accreditate, spazi adibiti ai collegamenti televisivi, con dotazione tecnica di luci e sfondi, corner attrezzati e postazioni destinate al lavoro dei redattori.