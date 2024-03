Dossieraggio, s’è svegliata pure Schlein: “Gravità inaudita, serve chiarezza”. Al via le audizioni di Cantone e Melillo

Inizia oggi la tornata di audizioni del procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo, e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Raffaele Cantone, sul “caso dossieraggio”, le centinaia di accessi abusivi a banche date sensibili che hanno preso di mira soprattutto esponenti del centrodestra. I due saranno sentiti rispettivamente oggi e domani dalla Commissione Antimafia e, notizia di ieri sera, giovedì dal Copasir. Erano stati loro stessi, nei giorni scorsi, a chiedere di essere ascoltati “con urgenza”. Intanto, anche la segretaria del Pd Elly Schlein si è svegliata dal torpore nel quale sembrava imprigionata nei giorni scorsi, riconoscendo la “gravità” della vicenda dossieraggio.

Schlein si sveglia sul dossieraggio: “Gravità inaudita, fare chiarezza”

Si tratta di “uno scandalo è una cosa di gravità inaudita”, ha detto Schlein, intervista da Bruno Vespa nella trasmissione Cinque Minuti su Rai1. “Bisogna fare estrema chiarezza e per questo abbiamo chiesto che domani vengano auditi il procuratore antimafia Melillo e Cantone, va fatta chiarezza fino in fondo”, ha aggiunto, quasi intestandosi quella battaglia per la verità e, vista la portata dello scandalo, per la difesa della democrazia e – forse – della sicurezza nazionale partita e sollecitata con estrema forza dal centrodestra.

Al via le audizioni di Melillo e Cantone

Le audizioni di Melillo e Cantone sono ritenute di primaria importanza per cercare di chiarire la cornice entro cui si sono consumate le centinaia di accessi abusivi alle banche date sensibili. La stessa richiesta dei due magistrati di essere ascoltati da organismi tanto delicati (loro hanno chiesto di essere auditi anche dal Csm) e di esserlo in tutta rapidità è considerata di per sé indicativa del fatto che “probabilmente – come ipotizzato dal capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti – c’è più di quel che sappiamo”.