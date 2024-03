Donzelli: gli italiani hanno fiducia nel governo, nel campo largo partiti incompatibili

Giovanni Donzelli analizza gli esiti del voto in Sardegna senza minimizzare ma anche senza enfatizzare. Lasciandosi guidare da un principio fondamentale: gli elettori hanno sempre ragione. Al Corriere dunque spiega che da quel voto emergono due elementi: “Gli italiani hanno dimostrato di avere fiducia nella maggioranza di governo: nonostante la sconfitta sono cresciuti i consensi del centrodestra e diminuiti quelli del centrosinistra”. Il secondo elemento “è che noi quella fiducia sul territorio dobbiamo usarla bene e non fare più errori, perché non vengono perdonati”.

Scetticismo sul campo largo

Sulla resurrezione del campo largo, Donzelli si mostra scettico: «Può darsi che qualche esperimento sul territorio abbia successo, ma l’alleanza tra M5S e Pd è impraticabile. Le loro differenze sono troppe e troppo profonde. Sono partiti incompatibili. Ma pensiamo di poterli sconfiggere anche uniti: non vogliamo vincere sulle debolezze degli altri».

Donzelli: per l’Abruzzo siamo fiduciosi

Quanto all’Abruzzo «siamo fiduciosi – osserva – perché il presidente Marsilio ha governato bene e il Cipess tra il programma operativo complementare e il potenziamento della ferrovia Roma-Pescara ha destinato praticamente un miliardo di euro all’Abruzzo. Crediamo che i cittadini siano orgogliosi sia del governo locale che nazionale».

Nessuna tensione con la Lega

Nega infine tensioni con la Lega. «Io queste tensioni non le vedo. Ora si dice che la Lega è in crisi, prima si diceva che FI sarebbe finita dopo la scomparsa di Berlusconi… Piuttosto andrei a guardare altrove: gli episodi di criminalità politica di queste ore a Bari, che se fossero accaduti in una città amministrata da noi, già immagino le polemiche… E certi comportamenti pericolosi della sinistra». Un riferimento chiaro al tentativo di delegittimare le forze dell’ordine.