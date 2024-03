“Donne costruttrici di futuro nel nome della tradizione”: domani alla Fondazione An (ore 18)

”Donna costruttrice di future anche nel nome della tradizione” è il titolo dell’appuntamento annuale che il Comitato donne 7 marzo organizza con il patrocinio della Fondazione An per celebrare una festa della donna non convenzionale. Appuntamento domani nella Sala convegni di via della Scrofa per una celebrazione fuori dagli schematismi anche delle date ufficiali. Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, è il gran padrone di casa; Domenico Gramazio, segretario generale del Cis; Sabrina Valletta, presidente del Comitato donne 7 marzo, presiederanno a un incontro- confronto sulla centralità delle figure femminili oltre il mainstream e il Pensiero Unico.

Famiglia, imprenditoria, politica: donne a 360 gradi

Come ogni anno le ospiti del convegno sono donne impegnate dalla politica al sociale, dall’insegnamento all’imprenditoria. Donne a 360 gradi, eccellenze del quotidiano, figure che non guadagneranno mai le copertine dei rotocalchi o le classifiche della facile popolarità. E proprio per questo motivo tutte sono in qualche modo “eccezionali”. Considerando questo termine un punto di caduta tra qualità, professionalità, impegno familiare e spirito di sacrificio che fanno parte della sostanza delle cose quotidiane ma non ricercano il facile applauso. Alla società dell’apparenza e del narcisismo questo annuale appuntamento intende sostituire la società della sostanza, alla società dell’apparenza.

Convegno alla Fondazione An: le partecipanti

Coordinate da Matilde Cinti e moderate da Domitilla Baldoni, infaticabili animatrici del Comitato Donne 7 marzo, si alterneranno Simona Baldassarre, Assessore regionale alla Cultura, alle Pari Opportunità, famiglia e politiche giovanili; Emanuela Mari, Assessore alla Regione Lazio agli Affari Europei e internazionali. Dalla politica all’imprenditoria, con Giusy Giambertone. Mariastella Giorlandino della Fondazione “Artemisia”. Suor Eustella Zanardo, e suor Carmela Mascio, francescane e docenti. In chiusura Matilde Cinti e Rossella Donorascenzi daranno vita a un momento di riflessione attraverso monologhi divertenti che invitano alla riflessione profonda ma col sorriso.

Futuro e tradizione si danno la mano. Il titolo dell’attuale convegno è una sorta di prosecuzione di un altro appuntamento di qualche anno fa dal titolo “Donne, ieri, oggi domani”. Nella convinzione che queste donne “straordinarie” nella loro quotidianità sono anche le donne – prezzolinianamente parlando- del dopodomani.