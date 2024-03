Conservatori europei a Cipro dal 28 al 31 marzo. Giordano illustra il nuovo appuntamento di Ecr

Si parlerà di sfide energetiche e di sicurezza a Nicosia, luogo simbolo e crocevia della storia e del Mediterraneo, nella nuova tappa dei “Culture Weekend” promossi da Ecr, il partito dei Conservatori e Riformisti europei presieduto da Giorgia Meloni. Saranno sei le sessioni di lavoro, suddivise nei workshop del venerdì mattina e nelle quattro conferenze che animeranno il sabato, intervallate da momenti culturali, spazi enogastronomici, visite guidate per un fine settimana culturale di altissimo livello organizzato dall’Ecr Party nella straordinaria cornice dell’Hilton Park Nicosia, che si svolgerà dal 28 al 31 marzo.

Giordano: “Energia e sicurezza, i primi punti in agenda”

È il Segretario Generale, Antonio Giordano, ad illustrare l’iniziativa: “La mission del Partito Ecr è rafforzare i legami che ci uniscono come conservatori: per questo i nostri eventi sono inclusivi, aperti a giovani, famiglie e appassionati. Vogliamo dare ai conservatori d’Europa, e oltre, l’opportunità di incontrare i colleghi provenienti da diversi paesi per parlare di politica, cultura e futuro passando le festività legate alla Pasqua insieme, in un contesto produttivo ed amichevole. L’agenda politica della convention approfondisce alcune tra le principali sfide che ha di fronte l’Europa: energia e sicurezza. Temi diventati ancor più centrali in questi tempi di incertezza geopolitica. Li affronteremo – afferma Giordano- proponendo soluzioni pragmatiche e conservatrici, momenti di networking e l’opportunità di visitare una delle culle millenarie della nostra Europa”.

Iscrizioni aperte

Attivisti e simpatizzanti possono partecipare a queste iniziative con un contributo di partecipazione simbolico, in quanto la maggior parte dei costi è supportata dal Parlamento Europeo. Il contributo minimo richiesto ai partecipanti infatti è di 245 euro ed include viaggio aereo, hotel e attività culturali e di networking. Le iscrizioni sono aperte e disponibili, all’indirizzo https://booking.ecrparty.eu/events/8