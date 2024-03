Congresso romano di FdI, festa per Perissa (foto gallery). Al voto anche la mamma delle sorelle Meloni

Urne aperte tutta la giornata, al palazzo dei congressi dell’Eur per la seconda e ultima giornata del congresso romano di FdI, ma l’esito, dopo l’accordo di ieri, era scontato, con il nuovo segretario provinciale di Fratelli d’Italia a Roma designato, Marco Perissa, che ha ricevuto di fatto un’investitura plebiscitaria. Tantissime le persone al voto, tra cui Anna Paratore, la mamma delle sorelle Meloni, che ha votato, dopo essersi intrattenuta per una decina di minuti a parlare con la figlia maggiore, Arianna, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di FdI.

Congresso romano di FdI, una festa di partecipazione

“Una bellissima festa di partecipazione, intere famiglie, accompagnate anche dai bambini, sono venute e continuano ad arrivare. L’affluenza è molto alta, con picchi tra sabato pomeriggio e domenica mattina, ora l’affluenza è un po’ diminuita ma puntiamo che risalga in serata. E’ una bellissima occasione per mostrare come la politica possa essere vissuta da partiti in modo serio e partecipato”, aveva detto nel pomeriggio Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fdi, commentando la seconda giornata conclusiva del congresso romano di Fratelli d’Italia. Al Palazzo dei congressi nel pomeriggio è arrivata anche Patrizia Scurti, fedelissima di Giorgia Meloni nonché capo segreteria della premier a Palazzo Chigi.

Arianna Meloni e le elezioni Europee

Arianna Meloni ha commentato il dibattito nel Pd sulle candidature delle donne alle prossime europee.”Noi abbiamo più fatto che raccontato, il Pd è quello delle acclamazioni, noi abbiamo il presidente del Consiglio donna: a casa nostra gente che lavora e che è brava non è che deve essere donna o uomo o varie eventuali, chi è bravo e lavora avrà dei ruoli meritevoli. Quindi non è che ci sarà il calcolo, ci sarà se quelli bravi staranno magari in una situazione migliore rispetto a uno meno capace o che comunque ha lavorato meno. Tutto qua, è una questione di merito”, ha detto la responsabile della segreteria politica e del tesseramento di FdI.

Il congresso provinciale a Roma di FdI, commenta la Meloni, “è stato un bel momento di partecipazione del partito, ti riempie il cuore perché poi vieni da là, noi siamo questo. Insomma, vedi che le persone ti rispondono, che abbiamo ancora il tempo di stare qua, anche i deputati che comunque sono rimasti a Roma per tenere i seggi aperti. Un bel momento di partecipazione del partito, quindi sono molto, molto soddisfatta”, ha concluso Arianna.