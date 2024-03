Colpito da un missile un cargo greco nel Mar Rosso. L’equipaggio ha abbandonato la nave. Allertati i soccorsi

La nave da carico True Confidence, di proprietà greca e battente bandiera delle Barbados, è stata colpita da un missile a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest della città portuale di Aden, nello Yemen, da un attacco delle milizie filo-iraniane Houthi. Lo hanno dichiarato il proprietario e l’operatore della nave, citati dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, senza fornire ulteriori informazioni sullo stato dei 20 membri dell’equipaggio e delle tre guardie armate a bordo. Secondo quanto riferito da un’altra fonte, tre membri dell’equipaggio della nave mancherebbero all’appello e altri quattro si sarebbero ustionati gravemente nell’attacco. Non c’è ancora stata alcuna rivendicazione. Da parte sua, l’Agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime (Ukmto) ha dichiarato che una nave è stata colpita in un attacco, mentre transitava a 54 miglia nautiche a sud-ovest di Aden. L’equipaggio avrebbe abbandonato la nave, che ha subito gravi danni materiali. La tv ellenica Ert ha precisato chela True Confidence, colpita da un missile, era gestita da una società di Cipro. L’assicuratore marittimo britannico Ambrey ha aggiunto che sono in corso operazioni di salvataggio per i membri dell’equipaggio. Sarebbe stata allertata una nave militare indiana che si trova nelle vicinanze.