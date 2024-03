Cipro “capitale” dei conservatori d’Europa. Parte l’evento di Ecr, 250 delegati: il programma

Coniugare i valori della tradizione con le sfide delle transizioni globali. E continuare a difendere l’Ucraina per difendere l’Europa. Si è aperta a Cipro la nuova “Cultural week” organizzata da Ecr party, la famiglia europea dei conservatori guidata da Giorgia Meloni. Circa 250 delegati da diversi paesi hanno raggiunto Nicosia per la tre giorni di riflessione sulla sicurezza energetica e la transizione green. La formula molto felice dell’evento òa si deve ad Antonio Giordano, deputato nazionale di FdI, che nel ruolo di segretario generale dell’Ecr party ha messo in piedi questa convention.

Ecr lancia la sfida: coniugare tradizione e transizioni globali

La convention si è aperta con una riflessione sulle principali sfide geopolitiche con un focus sui riflessi della guerra in Ucraina e sul ruolo della Nato, sottolineato dalla romena Adela Mirza (di Alternativa Dreapta): “La Ue deve dare un segnale forte” sulla difesa di Kiev, anche se ancora “forse non è pronta ad avere un esercito comune”. Anche per questo continua ad essere fondamentale “il ruolo della Nato” nella difesa dell’Europa, che “nemmeno Trump – si dice convinta – vorrà davvero lasciare”.

Menia: “Il vero conservatore è rivoluzionario”

La questione della Nato è particolarmente sentita a Cipro che “dovrebbe chiedere l’adesione; anche se la Turchia metterebbe il veto”, sottolinea il cipriota Geadis Geadi (Elam): ricordando il paradosso dell’isola in cui i turchi sono membri Nato, gli inglesi che hanno le basi sono membri Nato, i greci altrettanto e solo i ciprioti ne sono fuori. “Il vero conservatore è rivoluzionario – ha sottolineato il senatore di Fdi Roberto Menia -. E di fronte a un’Europa ripiegata su sé stessa anche dal punto di vista demografico deve interrogarsi su come tutelare e tradurre la nostra tradizione di fronte alle sfide geopolitiche e al futuro” lanciate non solo dalla Russia.

Sabato 30 marzo sarà la giornata “clou” dedicata alla conferenza che vedrà la partecipazione di vari esponenti del mondo del conservatorismo europeo. Tra cui naturalmente Nicola Procaccini, co-presidente dell’ECR Group; Luca Ciriani, Ministro Italiano dei rapporti col Parlamento e George Papanastasiou, Ministro dell’Energia Cipriota: affronteranno il tema di sicurezza nel Mediterraneo e di energia sostenibile. Interessante sarà il confronto tra le varie declinazioni che il pensiero consevatore offre nelle diverse Nazioni. Si discuterà di conservatorismo nordico, classico: di equilibrio tra il mercato e l’intervento dello Stato per garantire una società equa e prospera. Ma anche di Europa meridionale come Italia, Spagna e Grecia, dove il pensiero conservatore classico ha spesso un orientamento più forte verso la tradizione e i valori culturali conservatori.

Ecr lancia una sfida molto al di là dei confini europei. “Siamo stati ai confini dell’Ue dall’Ovest all’Est, dall’Irlanda a Cipro e dal Nord al Sud, dalla Svezia alla Grecia. Ma anche negli Usa, Inghilterra ed Israele- aveva detto al Secolo Giordano-. Sostanzialmente andiamo a presentarci ai Conservatori di tutte le nazioni”.

