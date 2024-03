Biden dice che Orban vuole la dittatura. Il governo di Budapest convoca l’ambasciatore Usa: offesa grave

L’Ungheria ha convocato l’ambasciatore Usa a Budapest per le dichiarazioni in cui Joe Biden ha attaccato Viktor Orban. Il presidente Usa ha infatti fatto riferimento a Orban che a dire di Biden avrebbe “affermato chiaramente che non crede che la democrazia funzioni e vuole la dittatura”. Orban avrebbe detto questo nel recente incontro del premier ungherese con Donald Trump a Mar-a-Lago. Un incontro durante il quale il premier ungherese ha elogiato Trump come “presidente di pace”.

Orban, convocato l’ambasciatore Usa

Il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha liquidato come “bugie” le parole del presidente americano ed ha detto che l’ambasciatore americano, David Pressman, è stato convocato oggi al ministero. “Abbiamo chiesto all’ambasciatore di mostrarci la dichiarazione, con il luogo e la data esatta” a cui si sarebbe riferito Biden, sottolineando che il leader sovranista, che nel 2014 ha annunciato l’intenzione di costruire una democrazia “illiberale”, non ha mai detto una cosa del genere.

“Offesa grave a Orban”

“Questa è un’offesa molto grave”, ha aggiunto il ministro. “Non dobbiamo accettare questo tipo di bugie da nessuno, neanche se questa persona è il presidente degli Stati Uniti” ha dichiarato ancora Szijjártó, secondo quanto riporta il Guardian. Il portavoce dell’ambasciata americana a Budapest ha confermato che “l’ambasciatore Pressman è stato convocato per un incontro urgente al ministero degli Affari Esteri riguardo alle dichiarazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti sull’Ungheria. L’ambasciatore Pressman – conclude la dichiarazione – sempre accoglie l’opportunità di discutere lo stato della democrazia dell’Ungheria con il nostro alleato”.