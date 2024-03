Basilicata, a sorpresa Azione potrebbe appoggiare Bardi e il centrodestra. Conte: qualcuno gioca sporco

“Sul programma ci potrebbero essere le condizioni per un’intesa con Vito Bardi“. Così, in un’intervista a QN, Marcello Pittella ex governatore della Basilicata e consigliere regionale di Azione. Sulla candidatura di Domenico Lacerenza afferma: “Ho espresso la mia opinione, che è fatta di metodo e di merito. Nel metodo, non è che Giuseppe Conte e Elly Schlein possano decidere il candidato governatore e poi noi ne veniamo a conoscenza attraverso la stampa. Nel merito, Domenico Lacerenza è un mio grande amico e un oculista bravissimo che stimo molto, ma la politica è un’altra cosa”.

Oggi Calenda in Basilicata

Poi aggiunge: “Domani (oggi ndr) Carlo Calenda sarà in Regione e dovremo annunciare cosa faremo. O Azione va da sola, magari con una piccola coalizione. Oppure ci alleiamo col centrodestra del governatore Bardi sulla base di un patto programmatico”. E su una ipotetica presenza di assessori in giunta afferma: “Certo. Compreso il nostro ingresso nella squadra di governo della giunta Bardi con deleghe specifiche a partire dalle competenze che esprimiamo”.

Follia (Volt): la sinistra sta umiliando la Basilicata

“State umiliando e ridicolizzando la Basilicata, non siete degni di rappresentare i lucani, avete perso qualsiasi credibilità, le vostre lotte di potere non meritano nemmeno di essere commentate”. E’ l’appello rivolto da Eustachio Follia, candidato di Volt Basilicata a governatore lucano alle prossime elezioni del 21 e 22 aprile, “ai dirigenti del centrosinistra, del Pd, del M5S, di Azione e alla girandola di candidati presidenti, a manovratori e comprimari”. “Siete l’espressione peggiore della Basilicata. Se pensate ancora di restare a galla e di reggervi con le vostre filiere, le vostre relazioni corte, chiamatele come volete – continua Follia – sappiate che questa volta non sarà così”.

Fratoianni: ci sono stati errori

“Quando non si arriva nel tempo giusto e nel modo migliore alle soluzioni, ci sono sempre degli errori”, commenta sconfortato il deputato di Avs, Nicola Fratoianni, analizzando quanto sta accadendo nel centrosinistra in vista delle Regionali in Basilicata. “Bisogna vedere chi ha fatto più errori e chi ne ha fatti di meno – aggiunge – ma non è questo il momento per parlarne”. Il segretario di Sinistra italiana si sofferma poi sulla posizione di Carlo Calenda, che tra oggi e domani potrebbe ufficializzare la decisione di appoggiare il candidato del centrodestra, Vito Bardi. “Se va con il centrodestra fa una scelta e se ne assume le responsabilità”, taglia corto Fratoianni.

Conte: non consentiamo che qualcuno giochi sporco

“Non faccio polemiche con le persone – commenta a sua volta Giuseppe Conte – voglio parlare di progetti utili alla collettività. Che quelli di Azione vadano con Bardi in Basilicata o con Cirio in Piemonte sono loro valutazioni: hanno una concezione a geometria variabile della politica, ne prendo atto”.

“Se c’è chi in queste ore – ha aggiunto il leader del M5s – si vuole assumere la responsabilità di dilapidare il patrimonio comune che abbiamo costruito, lo farà davanti agli elettori. Per quanto ci riguarda dobbiamo voltare pagina e questo progetto per noi si realizza a condizione che sia di rinnovamento. Se qualcuno ci vuole riproporre gestioni e famiglie che hanno governato per 40 anni non lo farà in nostro nome. Alla comunità lucana dobbiamo chiarezza – ha concluso – non possiamo consentire che qualcuno giochi sporco”.