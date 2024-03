Antoniozzi (FdI): “Se Acerbi ha rivolto offese razziste a Juan Jesus venga squalificato e salti la Nazionale”

Metti che la Lega calcio organizza per la ventottesima giornata di calcio una giornata contro il razzismo negli stadi e Simone Inzaghi, prossimo campione d’Italia, legge il pistolotto scritto ad arte dopo Inter Napoli. Peccato che il buon Simone, trenta secondi dopo, dica di non sapere nulla della frase che il suo difensore, Acerbi, avrebbe profferito al collega Juan Jesus,”negro”. Il calcio italiano fa l’ennesima figuraccia mentre tenta disperatamente di aggrapparsi alla retorica del buonismo.

Sarà la nemesi a fare in modo che proprio Juan Jesus segni il gol del pareggio ma ciò che è successo non si cancella. Il difensore brasiliano del Napoli aveva richiamato l’attenzione dell’arbitro La Penna dopo l’accaduto e ora saranno le immagini a stabilire la verità che sembra, però, incontrovertibile.

Acerbi, passato dalla Lazio all’Inter due anni fa, tace. Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha chiesto che non vada in nazionale. E certo sarebbe imbarazzante farlo partire nella tournée in Usa ché inizia giovedì e che la FIGC ha organizzato per portare un po’ di quattrini aggiuntivi in via Allegri. Il calcio italiano ( insieme a quello spagnolo) è intriso di razzismo ad ogni latitudine. Compresi i cori contro Napoli e le auspicate eruzioni del Vesuvio per le quali si comminano pene irrisorie.

La bellissima figura l’ha fatta proprio Juan Jesus che a fine partita ha accettato le scuse parlando di “cose di campo”. Ma se ora Acerbi partirà con la nazionale avremo confermato di essere unici nella tragicommedia. Bravi a recitare mantra inutili e poi lassisti nell’intervenire subito dopo. Acerbi non sia lapidato: è un bravo ragazzo, che ha vissuto tanti drammi. Venga squalificato, salti il turno con la nazionale e la prossima volta, se le vene del cervello esploderanno, si fermi un secondo prima. l’Italia del calcio è già abbastanza priva di credibilità.