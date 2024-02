Zelensky ringrazia Meloni: “Ma in Italia ci sono molti putiniani, gli vanno revocati i visti”

“Milioni di persone verranno uccise’ in Ucraina senza l’aiuto degli Stati Uniti, ovvero se i legislatori non approveranno i 60 miliardi di dollari di aiuti a Kiev chiesti dal presidente americano Joe Biden”. All’indomani del vertice dei G7 a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di una intervista alla Cnn, manifesta i suoi timori sul possibile taglio dei fondi militari al suo paese. ”Per capire quello che sta accadendo qui occorre venire in prima linea per vedere cosa sta succedendo, parlare con la gente, poi andare dai civili per capire cosa accadrà loro senza questo sostegno. E capirà che milioni di persone verranno uccise. E’ un dato di fatto’‘, ha detto Zelensky. Il presidente ucraino si è però detto ”ottimista” circa la fornitura da parte dell’Occidente di missili a lungo raggio all’Ucraina. Nel corso di una conferenzaa Kiev, ieri, non era entrato nel dettaglio, ma aveva detto che la Russia capirà cosa sarà in grado di fare l’Ucraina una volta che queste armi arriveranno. “Sono ottimista riguardo alla recente risposta dei nostri alleati riguardo a queste armi”.

Zelensky ringrazia Meloni e annuncia la controffensiva estiva

La conferenza è stata soprattutto l’occasione per fare il punto sulla guerra, a 2 anni dall’inizio delle ostilità con la Russia. Kiev, dice, ha perso sinora 31mila uomini. L’Ucraina continuerà a cedere terreno alla Russia finché non riceverà armi e munizioni dall’Occidente. Poi, potrà passare all’attacco con una nuova controffensiva, secondo il quadro che Zelensky delinea. “Non abbiamo alternativa alla vittoria. Se l’Ucraina perde, cessa di esistere. Non possiamo accettare un epilogo del genere. La vittoria delll’Ucraina dipende dal sostegno che arriva dall’Occidente. Se avremo armi e munizioni, vinceremo”, dice Zelensky, che poi ha ringraziato l’Italia. “Meloni è con noi, è dalla nostra parte”, ma ”in Italia ci sono molti a favore di Putin” e ”dovreste cancellare i loro visti, un’arma da adottare”, ha affermato Zelensky.

“Il 2024 sarà l’anno di svolta per l’Ucraina. Il 2022, quando è iniziata l’aggressione russa, è stato ‘l’anno della sopravvivenza’ e il 2023 è stato un ”anno di resilienza”, ha affermato il leader ucraino. “Quest’anno abbiamo bisogno di tutte queste cose, coraggio e resilienza per sopravvivere – ha aggiunto – Quest’anno deciderà come finirà la guerra”. Le forze armate ucraine hanno un ”piano chiaro” per lanciare una nuova controffensiva contro le truppe russe, ha poi aggiunto spiegando di non poter svelare i dettagli. La Russia, invece, ”lancerà la sua controffensiva all’inizio dell’estate o anche a fine maggio se ci riuscirà”, ha aggiunto il leader ucraino. “Saremo preparati per la battaglia”, ha promesso, aggiungendo che l’offensiva russa iniziata in ottobre è stata finora “non produttiva”.