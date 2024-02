Zelensky licenzia il capo delle forze armate Zaluzhny: “Per vincere è tempo di cambiare strategia”

Volodymyr Zelensky licenzia il generale Valerii Zaluzhny. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, la notizia del cambio al vertice delle forze armate ucraine è ufficiale. A darne notizia è il presidente con un post su X. “Ho incontrato il generale Valerii Zaluzhny e l’ho ringraziato per i due anni in cui ha difeso l’Ucraina”, si legge. Si parla di un colloquio sul rinnovamento che serve alle Forze armate ucraine. “Abbiamo anche discusso su chi potrebbe far parte della leadership rinnovata delle Forze Armate ucraine. Il momento per un tale rinnovamento è adesso”. Zelensky dice anche di aver proposto al generale Zaluzhny di restare nella squadra. “Vinceremo sicuramente!”, conclude.

Zelensky licenzia il capo delle forze armate Zaluzhny

L’esonero del generale, sostituito da Oleksandr Syrsky nuovo capo delle Forze armate, non è una sorpresa. Da settimane si rincorrevano voci di un avvicendamento ai vertici delle forze armate di Kiev, in un quadro caratterizzato anche da visioni differenti tra il presidente e il generale. La rottura si è consumata in maniera plateale nel corso dell’autunno. Zaluzhny, in un’intervista a The Economist, ha ammesso esplicitamente il parziale flop della controffensiva ucraina – che non ha prodotto nel 2023 i risultati sperati – e ha descritto la guerra come uno stallo prolungato. Le parole del generale erano state corrette poco dopo da Zelensky, che ha sempre voluto sottolineare (anche nella recente intervista al Tg1) i risultati comunque ottenuti dall’Ucraina nella seconda parte dello scorso anno.

“È tempo di cambiare approcci e strategia militare”

Oggi, dice il generale Zaluzhny al termine dell’incontro con il presidente ucraino, è stata presa una decisione sulla necessità di “cambiare approcci e strategia”. Il militare ha definito “importante e seria la conversazione” avuta con il presidente. “Nei primi giorni più duri della Grande Guerra, ci siamo schierati contro un nemico vile e forte. La nostra battaglia continua e cambia ogni giorno”, ha commentato su Facebook. “I compiti del 2022 sono diversi da quelli del 2024. Pertanto, tutti dovrebbero cambiare e adeguarsi anche alle nuove realtà. Per vincere insieme”.

La difesa conferma l’esonero e la nomina di Oleksandr Syrsky

La conferma della rimozione di Zaluzhny è arrivata in contemporanea anche dal ministero della Difesa di Kiev. Zelensky ha quindi nominato nuovo capo delle Forze armate il generale Oleksandr Syrsky, che ricopriva finora il ruolo di comandante delle forze di terra.