Vietato scrivere “spagetti” senza “h” in Germania (e a Bolzano): e l’Italia festeggia…

«Questo organismo – ha detto Kompatscher – aggiorna la nomenclatura ufficiale dell’ortografia tedesca, ma anche delle parole. Un esempio è “whatsappare”: adesso, in tedesco, “Whatsappen” è diventato un nome che si può usare anche in un testo scolastico. Allo stesso modo è stato tolto il termine “spagetti”, perché fino a questa decisione, in tedesco erano possibili entrambe le forme, con la “h” e senza. Ora, l’unico termine corretto, anche in tedesco, come in italiano, è “spaghetti”».

Gli spaghetti sono un particolare formato di pasta prodotta esclusivamente con semole di grano duro e acqua, dalla forma lunga e sottile e di sezione tonda. Li si distingue da altri formati analoghi, quali i vermicelli, poiché, rispetto a questi ultimi, vengono trafilati con una sezione (calibro) minore. Allo stesso modo vanno distinti da altri tipi simili di paste lunghe come gli spaghetti alla chitarra, essendo questi a sezione quadrata e non processati tramite trafilatura, i bucatini, i quali risultano cavi, quindi forati al centro e lungo tutta la loro estensione, e le linguine, di forma appiattita.