Verona, 14enne salva un uomo col massaggio cardiaco: “Ho visto la manovra nella serie con Luca Argentero”

Appena si è accorto di quell’uomo sdraiato sul marciapiede, ha fatto una rapida associazione di idee con la fiction vista la sera prima Doc, in onda su Rai 1 ed è intervenuto. Matteo, ad appena 14 anni, imitando Luca Argentero, il dottore della serie televisiva Rai, ha salvato così la vita di un 65enne colpito da un infarto a Colognola dei Colli, in provincia di Verona.

Al fianco dell’uomo c’era la compagna, terrorizzata, racconta Matteo al Corriere della Sera. «Era al telefono con un operatore del 118, allora le ho preso il cellulare dalle mani e ho comunicato la nostra posizione esatta. A quel punto, il medico mi ha chiesto se me la sentissi di fare un massaggio cardiaco, e ho risposto di sì».

L’adolescente spiega di aver fatto il massaggio cardiaco «per quindici minuti. Non mi sono mai fermato finché non è arrivata l’ambulanza e poi anche l’elisoccorso che lo ha portato in ospedale». «Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori – dice ancora lo studente 14enne in un’intervista alla Stampa – Meno male, mi viene da dire adesso». La prognosi