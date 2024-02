Vannacci, nuovi guai dal libro: indagato per istigazione all’odio razziale. La Lega: “Avanti generale”

Il libro auto-pubblicato Roberto Vannacci nel 2023 torna nel mirino di detrattori e contestatori: ma stavolta frasi e considerazioni contenute nel volume Il mondo al contrario non si limitano ad animare un acceso dibattito politico, e finiscono sui tavoli dei magistrati di Piazzale Clodio. Il generale è indagato a Roma per istigazione all’odio razziale, a causa delle affermazioni contenute nella sua opera prima. Le denunce, presentate da alcune associazioni, si aggiungono alle contestazioni di peculato e truffa per le quali Vannacci risulta indagato per delle indennità di servizio percepite illecitamente quando ricopriva il ruolo di addetto militare a Mosca. Stando a quanto riferiva nei giorni scorsi il Corriere della sera, il generale dovrà spiegare ai pubblici ministeri che cosa accadde quando era il rappresentante della Difesa in Russia e chiarire le «criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate», che secondo gli ispettori ministeriali «devono essere valutate dall’autorità giudiziaria».

Il legale di Vannacci: «Ma quale istigazione all’odio. Il fatto non sussiste»

Un’attenzione, quella della magistratura sull’operato e le dichiarazioni di Vannacci, che ora si allarga al libro e che si traduce in una nuova tegola giudiziaria. Il fascicolo è stato aperto dai giudici di Piazzale Clodio in relazione ad alcune affermazioni contenute nel suo libro Il mondo al contrario, dopo le denunce presentate nelle scorse settimane da alcune associazioni. Un caso che per il legale Giorgio Carta, difensore del generale, poggia su un fatto che «non sussiste». «L’unica istigazione fatta è quella alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all’odio», afferma il difensore di Vannacci. Che poi aggiunge ironico: «Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee, ma 300 anni dopo è stato assolto… Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere prima questa vicenda».