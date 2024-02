Trattori, blocchi in tutta Italia: giovedì la protesta arriva a Roma e domani sul palco dell’Ariston

Continuano i presidi dei trattori in tutta Italia da Nord a Sud. Ma la vera mobilitazione in direzione Roma sarà giovedì prossimo, 8 febbraio. Lo conferma sui social Danilo Calvani, che da giorni fa sapere che gli agricoltori ‘traditi’ marceranno verso la Capitale. “I nostri mezzi confluiranno in diversi punti di raccolta attorno alla capitale e la settimana prossima ci sarà una grande manifestazione a Roma. Dobbiamo ancora stabilire i dettagli ma probabilmente faremo un corteo anche con trattori”. Qualcuno, tra i partecipanti del sit in a Orte, ironizza. “Certo se veniamo a Roma almeno una passeggiatina col trattore ai Fori Imperiali la facciamo”, scherza un agricoltore viterbese sottolineando che nella zona dei Colli Cimini ci sono 200 trattori.

Trattori, giovedì la mobilitazione a Roma

Noi nella zona di Viterbo e Colli Cimini siamo circa 200 trattori” Il popolo dei trattori avrà il proscenio dell’Ariston. Da ore è una corsa a coccolare gli agricoltori in protesta da parte di vip, cantanti, personaggi dello spettacolo. Se Ornella Muti fa sapere che canterà per loro, duettando con la figlia, Amadeus fa il passo ufficiale annunciando in conferenza stampa di essere ben felice di ospitarli. A Calvani non sembra vero.

Calvani: uno di noi domani sul palco di Sanremo

“Un nostro rappresentante salirà sul palco di Sanremo. Domani sera uno di noi sarà sul palco, nella serata di apertura, per portare le ragioni della nostra protesta. Un grande lottatore, che racconterà agli italiani la crisi, le politiche anti agricole che contestiamo. Sarà naturalmente tutto in toni pacifici, come sempre”. Continuano i blocchi nei pressi del casello Valdichiana dell’A1 mentre il serpentone di circa 25 trattori si è spostato verso la Cassia, la via scelta per raggiungere Roma dove si aggregheranno al resto dei trattori provenienti da tutta Italia. Un primo gruppo si è già sistemato nella zona Nomentana. “Attendiamo circa duemila trattori per la grande mobilitazione a Roma. Stasera, dopo un incontro in Questura, annunceremo la data”, spiega ancora il portavoce della protesta.