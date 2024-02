Spazio, Ax-3 è tornata sulla terra: l’ammaraggio e le congratulazioni speciali al colonnello Villadei (video)

Dopo giorni di rinvio a causa del meteo, è finalmente ammarata sana e salva la capsula Dragon con l’equipaggio della missione Ax-3 a bordo. La capsula è ammarata al largo della costa di Daytona, in Florida, alle 14,30 ora italiana. L’equipaggio è tornato a casa dopo 47 ore di viaggio nello spazio da quando si è staccata dalla Stazione Spaziale Internazionale. I mezzi marini di soccorso hanno recuperato l’equipaggio composto dal comandante e veterano della Nasa Michael Lopez-Alegria, dal pilota e astronauta italiano Walter Villadei dell’Aeronautica Militare, lo svedese Marcus Wandt della nuova classe di astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, e dal primo astronauta turco Alper Gezeravci. “Il successo dell’ammaraggio della capsula Dragon segna di fatto la fine della eccezionale missione sulla Stazione Spaziale Internazionale dell’equipaggio di Ax-3”, ha commentato su X Axiom Space.

Le congratulazioni di Meloni a Villadei

“Congratulazioni al Colonnello Walter Villadei, rientrato sulla Terra dopo oltre due settimane di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale con la Missione Axiom Space-3”, ha scritto sempre su X Giorgia Meloni, ringraziando Villadei “per aver testimoniato, con orgoglio ed entusiasmo, la partecipazione delle Istituzioni italiane e di tutta la comunità scientifica, accademica ed industriale alle numerose attività di ricerca condotte sulla Stazione Spaziale. Con la consapevolezza – ha concluso il premier – che ciascuna di queste attività contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito dell’economia spaziale e a promuovere le eccellenze che la nostra Nazione è in grado di esprimere”. Congratulazioni a Villadei sono giunte inoltre, tra gli altri, dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Welcome back to Earth, #Ax3 Crew: @CommanderMLA, @WalterVilladei, @TURKastro, and @astro_marcus. Today, the Dragon spacecraft successfully splashed down, marking the end of their successful mission to the International Space Station. pic.twitter.com/vqaeyOmT87 — Axiom Space (@Axiom_Space) February 9, 2024

Axiom Space: “Momento cruciale nell’esplorazione spaziale commerciale”

“Il ritorno con successo dei nostri astronauti dell’Ax-3 significa molto più del semplice completamento di una missione di volo spaziale umano, segna un momento cruciale nell’esplorazione spaziale commerciale e una pietra miliare significativa per le ricerche europee nell’orbita terrestre bassa”, ha affermato affermarlo è Michael Suffredini, Ceo di Axiom Space. “Le prime tre missioni commerciali di Axiom Space sulla Iss – ha aggiunto Suffredini – sono una testimonianza del progresso internazionale nello spazio, con equipaggi diversificati che rappresentano otto nazioni, nonché, per la prima volta su Ax-3, l’Agenzia spaziale europea”. Il Ceo ha rilevato inoltre che “il successo di queste missioni è un passo importante lungo il nostro viaggio verso la Stazione Axiom, sottolineando i nostri continui sforzi per espandere l’accesso all’orbita terrestre bassa”.

Il bilancio della missione Ax-3 e l’annuncio di Ax-4 “non prima di ottobre”

Nella stessa nota con cui ha dato notizia del rientro di Ax-3, la società ha anche fatto sapere di valutare il lancio della quarta missione Ax-4 a ottobre. Durante la missione di 18 giorni attraccata alla Iss, ha ricordato la nota di Axiom Space, l’equipaggio dell’Ax-3 ha vissuto e lavorato a bordo del laboratorio orbitante conducendo più di 30 esperimenti diversi e più di 50 impegni di sensibilizzazione. I dati della ricerca umana raccolti a terra prima e dopo la missione, così come in volo, miglioreranno la comprensione della fisiologia umana sulla Terra e in microgravità.