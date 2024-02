Sicurezza sul lavoro, la Cisl: “Bene le misure annunciate dal ministro Calderone”

“Quanto annunciato dalla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, in merito a nuovi provvedimenti per eliminare la piaga delle morti sul lavoro e rafforzare le misure di contrasto a infortuni e malattie professionali, caporalato e lavoro sommerso è sicuramente un primo passo importante”. A dirlo è stato il segretario confederale Cisl Mattia Pirulli, per il quale “oggi occorre anche che si convochi subito un tavolo permanente di confronto presso il Ministero del Lavoro coinvolgendo le principali organizzazioni sindacali e datoriali nazionali per definire, concretamente, quella strategia nazionale complessiva attesa su salute e sicurezza”. “L’obiettivo è rafforzare misure, provvedimenti, risorse attraverso un confronto stabile e strutturato con le parti sociali che quotidianamente vivono i luoghi di lavoro. Non secondario, terminare al più presto l’iter per l’elaborazione dell’accordo sulla formazione obbligatoria su salute e sicurezza che da troppo tempo è fermo”, ha concluso il sindacalista.

(Italpress)