Settimana bianca: classifica Skipass delle 25 mete preferite dagli italiani da Canazei a Livigno

Gli italiani come giudicano le destinazioni sulla neve in base all’ospitalità alberghiera, alla sostenibilità, ai servizi? A rispondere è una rilevazione Skipass panorama turismo, centro ricerca specializzato sul mercato del turismo e degli sport invernali di Skipass, la più importante fiera sul turismo e sport invernali d’Italia.

La classifica Skipass: le 25 mete da Canazei ad Asiago

Canazei vince la nuova classifica 2023/2024 relativa alla destinazione più accessibile; Folgarida e Marilleva domina il ranking dedicato alla località più family friendly; Madonna di Campiglio vince la classifica della località più famosa; Cortina d’Ampezzo vince invece la classifica dedicata alla località considerata più trendy; Ortisei, si posiziona al primo posto nel ranking che identifica la località con i migliori alberghi; Livigno vince nella classifica dedicata alla località con più servizi; Selva di Val Gardena vince, infine, quella dedicata alla destinazione con le piste migliori. Complessivamente, Madonna di Campiglio è la destinazione italiana che nella stagione 2023/2024 vince la classifica generale. Il ranking che ne emerge permette in tal modo di stilare la classifica generale e specifiche classifiche su varie tematiche: la località più famosa, quella più trendy, quella family friendly, la località con più servizi e quella con i migliori alberghi e con le migliori piste. E, da quest’anno, anche una nuova interessante classifica che non mancherà di sorprendere, che è quella legata all’accessibilità. Skipass Panorama Turismo ha inteso, in sostanza, mantenere la valutazione sui fattori individuati negli anni passati come quelli più rilevanti, aggiungendone uno nuovo, ma ha altresì ampliato il proprio sistema di valutazione, differenziato e moltiplicato le rilevazioni (ben 45.754 voti utili) ed esteso il panel delle destinazioni in competizione.

L’analisi ha preso pertanto in considerazione sette fattori: tre fattori legati all’immagine: l’essere una località famosa, l’essere trendy ed essere considerata una destinazione a misura di famiglia; tre fattori legati ai servizi: vale a dire la qualità delle piste, la qualità degli alberghi e la quantità dei servizi presenti; il tema dell’accessibilità delle destinazioni montane italiane, con la focalizzazione sulle disabilità motorie. L’integrazione di questi fattori ha portato alla costruzione di un ranking di posizionamento mentale, che poi corrisponde al rispettivo valore del brand della località. L’insieme delle valutazioni relative ai singoli elementi sottoposti a valutazione portano alla classifica generale, con l’indicazione delle prime 25 destinazioni.

Una classifica che, in visione dell’inverno 2023/2024 vede ancora una volta confermata la leadership di Madonna di Campiglio con un punteggio elevatissimo, pari a 4.525 voti, con un notevole distacco rispetto alla seconda ed alla terza destinazione di questa classifica generale, che sono rispettivamente Cortina d’Ampezzo (3.510 voti) e Livigno (3.499 voti). Come si può vedere, queste due località sono, quest’anno, sostanzialmente alla pari.

A seguire, troviamo Ortisei con 2.352 voti. Da notare che le prime quattro posizioni sono stabili rispetto al ranking dello scorso anno. Subito a ridosso troviamo Canazei (conquista ben cinque posizioni) con 2.234 voti, seguita da Cervinia con 2.174 voti (stessa posizione dello scorso inverno) e da Corvara con 2.129 voti (e due posizioni in più). Vi sono poi tutta una serie di altre località: Selva di Val Gardena si posiziona, come lo scorso anno, in ottava posizione con 2.124 voti, seguita da Folgarida e Marilleva (1.955 voti) che, invece, perde due posizioni, da Courmayeur con 1.728 voti (che perde invece ben cinque posizioni) e Andalo, che conquista due posizioni con 1.547 voti. A seguire, dalla 12° alla 20° posizione, si collocano Brunico (1.459 voti), Ponte di Legno/Passo Tonale (1.456 voti), Cavalese (1.334 voti), San Candido (1.205 voti), Bormio (1.121 voti), Sestriere (1.118 voti), Abetone (972 voti), Sestola (901 voti), San Martino di Castrozza e Arabba, rispettivamente con 856 e 844 voti. Chiudono la classifica dei top 25 le località di La Thuile, Gressoney, Dobbiaco e l’Altopiano di Asiago.

Oltre alla classifica generale, è interessante prendere in esame i singoli fattori per avere un quadro più completo dei giudizi degli Italiani e dell’idea che i nostri connazionali hanno per quanto riguarda l’immagine ed i servizi delle località montane italiane. Per la prima volta quest’anno, la rilevazione di Skipass Panorama Turismo ha inteso stilare la graduatoria di quelle che i nostri connazionali intendono come le destinazioni montane più accessibili, e tale valutazione è stata compiuta focalizzando l’attenzione sulla disabilità motoria. Questa nuova classifica, in sostanza, permette di comprendere quali siano le località dove è più semplice avere la possibilità – davvero per tutti – di praticare una disciplina sportiva sulla neve e di trovare una destinazione for all.

La destinazione che viene considerata più accessibile è dunque Canazei, che distacca nettamente tutte le altre con ben 767 voti, seguita da Ponte di Legno-Passo Tonale con 456 voti e da Cavalese con un solo voto in meno (455). Seguono poi Asiago ed il suo Altopiano (412 voti), Andalo con 389 voti, Cervinia con 387, l’Abetone con 323 voti, Folgarida e Marilleva con 307 e Dimaro con 303 voti. Sotto quota 300 si posizionano invece Madesimo e San Candido (ambedue con 278 voti), Sestriere e Roccaraso (ambedue con 276 voti), Pila con 245 voti, Madonna di Campiglio con 234 e Livigno con 231 voti. A seguire, sempre per quanto riguarda le destinazioni accessibili, troviamo ancora Sestola, Ortisei, Corvara, Brunico, Moena, Champorcher, Folgaria, Pietracamela e Alleghe.

Il secondo ranking che Skipass Panorama Turismo effettua, in continuità con quanto realizzato negli anni passati, è quello relativo alla destinazione considerata dagli Italiani più family friendly, quindi ideale per le vacanze delle famiglie con bambini. Questo top 25 ranking dedicato alle località più attente alle esigenze delle famiglie con bambini vede confermarsi al primo posto Folgarida e Marilleva con 599 voti (stessa leadership dello scorso anno), seguita da Livigno (anch’essa mantiene la posizione) con 534 voti e da Andalo (che sale invece di una posizione) con 533 voti.

In quarta posizione, a poca distanza, troviamo con 402 voti Ortisei (che perde una posizione); a seguire, nelle prime dieci posizioni, Madonna di Campiglio con 314 voti (stessa posizione della passata stagione invernale), Canazei con 252 voti e Cervinia con 231 voti – queste due destinazioni si invertono le posizioni rispetto allo scorso anno, poi Cavalese con 228 voti (stessa posizione), Asiago e il suo Altopiano (non era presente in questa speciale classifica lo scorso anno) e Ponte di Legno – Passo Tonale (quattro posizioni conquistate rispetto alla passata stagione invernale), rispettivamente con 202 voti e 186 voti. A seguire, troviamo Dobbiaco, San Martino di Castrozza, San Candido, Sestola, Corvara, Cortina d’Ampezzo, Selva di Val Gardena, Dimaro, Brunico, Sestriere, Bardonecchia, Alleghe, Aprica, San Vigilio di Marebbe e l’Abetone. In merito al fatto di essere famosa,