Sei Nazioni di rugby, impresa dell’Italia: pari con la Francia e match ball sprecato nel finale

Francia e Italia pareggiano 13-13 in un match della terza giornata dei Sei Nazioni 2024, disputato a Lille. Gli azzurri sotto 10-3 al termine del primo tempo, reagiscono nella ripresa con l’uomo in più per l’espulsione di Danty e nel finale sfiorano l’impresa. All’81’ però Garbisi spedisce sul palo il calcio che avrebbe regalato il successo complice la sfortuna con l’ovale che gli scivola dal sostegno poco prima del calcio.

Sei Nazioni, sfiorata l’impresa dall’Italia

L’Italrugby del nuovo ct Gonzalo Quesada, dopo il ko dell’Olimpico contro l’Inghilterra (24-27) e quello più netto in Irlanda (36-0 per i padroni di casa), dunque, trovano un mezzo miracolo andando a pareggiare con la Francia, a Lille. Il tecnico azzurro cerca l’impresa in terra francese con sei giocatori cambianti rispetto all’ultima sfida persa in Irlanda, mentre sono solo tre i cambi nello schieramento iniziale per i francesi. L’Italia soffre la pressione avversaria e paga a caro prezzo alcuni errori in fase di possesso che nei primi quaranta minuti non hanno consentito alcun azione offensiva. La prima frazione si chiude con i transalpini avanti 10-3 grazie alla meta di Charles Ollivon quasi in apertura di gara con relativa trasformazione tra i pali, poi il calcio di Thomas Ramos porta i galletti sul 10-0. Sul finire della prima frazione l’Italia va a segno con un calcio di punizione con Martin Page-Relo per il 10-3.