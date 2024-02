Scuola, le precarie di Roma Capitale audìte in Commissione Trasparenza: ora la Giunta ci ascolti

Scuola, FdI dalla parte delle educatrici e delle insegnanti precarie. E oggi c’è stato un primo, importante risultato: una delegazione del Comitato Precarie Inside ha ottenuto un incontro in Commissione Trasparenza. Un appuntamento a cui il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia e il Dipartimento Politiche Educative, Scolastiche e dell’Infanzia di FdI stavano lavorando da tempo. Ora l’auspicio è quello di una serena e fruttuosa collaborazione per risolvere i punti in agenda da tempo.

Scuola, il Comitato Precarie Inside ottiene un incontro in Commissione Trasparenza

Intanto si riparte dall’audizione odierna. Il Presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca, «ha audìto questa mattina, alla presenza degli assessori al Personale e alla Scuola di Roma Capitale, il Comitato Precarie Inside che ne aveva fatto richiesta. La situazione delle educatrici e degli insegnanti delle scuole di Roma Capitale è complessa, anche per diverse ragioni che attengono a normative di ogni livello istituzionale», spiega in una nota il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia e il Dipartimento Politiche Educative, Scolastiche e dell’Infanzia di FdI.

Sul tavolo l’eventuale proroga delle graduatorie e il tema delle qualifiche e dei titoli professionali

Nota che prosegue sottolineando: «Il gruppo di Fratelli d’Italia ha avviato da tempo, con una propria delegazione, un tavolo di lavoro con il Ministero della Funzione Pubblica che oggi ha permesso che ci fosse un incontro, che auspichiamo sereno e fruttuoso, tra il Dipartimento Funzione Pubblica e il Gabinetto del Sindaco. Abbiamo ritenuto opportuno attivarci fin da subito per riportare tali interlocuzioni nella Commissione Trasparenza, al fine di affrontare tutti insieme le possibili soluzioni di diversi aspetti, tra cui l’eventuale proroga delle graduatorie (in scadenza a settembre 2024) e la gestione della fase transitoria rispetto alle qualifiche e ai titoli professionali del personale 0-6, determinato dal contratto nazionale di lavoro firmato dai sindacati per l’accesso ai concorsi.

Spirito istituzionale di collaborazione e toni costruttivi

E ancora. «Alcuni temi rappresentati dagli assessori per il momento possono essere messi da parte, in particolare rispetto alla possibilità improbabile di equiparare le graduatorie del settore scolastico del Comune a quelle dello Stato. Così come su altri temi sui quali le precarie hanno delle aspettative come la permanenza nelle graduatorie alle quali abbiamo chiesto alla Giunta di prospettare un percorso realistico». Alla luce di questo «spirito istituzionale di collaborazione – si legge – che abbiamo offerto alla Giunta, pensiamo sia il tempo di fare ognuno la propria parte. I toni fortunatamente sono stati più costruttivi e meno propagandistici rispetto ai giorni scorsi, anche perché la piena disponibilità mostrata in questa fase dal Ministero ci deve spingere alla massima responsabilità».

Ora ognuno faccia la propria parte

«Sicuramente la disponibilità del Ministero non può essere scambiata come mutazione delle competenze: siamo pronti a collaborare, ma ognuno deve fare la propria parte. A partire dall’amministrazione capitolina. Aspettiamo con l’occasione dalla Giunta e dalla Commissione scuola risposte circa la richiesta da tempo rappresentata da FdI di includere al tavolo tecnico-politico della Scuola anche di un rappresentante del nostro Gruppo, cosa che finora non è ancora avvenuta. Sarebbe uno strumento utile per proseguire il lavoro avviato oggi in Commissione. Siamo da sempre vicini alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo della scuola ed useremo ogni strumento utile per assicurare servizi ai cittadini e per garantire certezze al mondo della scuola».

Precarie della scuola di Roma Capitale, l’importante interlocuzione di FdI

Un passo importante, quello compiuto oggi, su cui il deputato di FdI e segretario della commissione VII Cultura, scienza e istruzione, Marco Perissa, ha espresso soddisfazione, rilanciando in una nota spirito di collaborazione e determinazione prospettica. «Si conferma l’impegno e la vicinanza che Fratelli d’Italia dimostra verso le precarie della scuola di Roma capitale che oggi sono state audìte in Commissione Trasparenza dal Presidente Federico Rocca», ha commentato Perissa. Aggiungendo poi a stretto giro: «Da tempo ci siamo attivati per risolvere una situazione complessa come quella delle educatrici e degli insegnanti delle scuole di Roma Capitale, in questo senso abbiamo interloquito, insieme al Dipartimento scuola di FdI Roma, con il Ministero della funzione pubblica che oggi ha permesso l’incontro tra il Dipartimento Funzione Pubblica e il Gabinetto del Sindaco».

Perissa (FdI): «Auspichiamo che la Giunta voglia collaborare per trovare una soluzione fruttuosa»

Concludendo quindi: «Siamo determinati ad affrontare tutti insieme le possibili soluzioni di diversi aspetti tra cui l’eventuale proroga delle graduatorie (in scadenza a settembre 2024) e la gestione della fase transitoria rispetto alle qualifiche e ai titoli professionali del personale 0-6, determinato dal contratto nazionale di lavoro firmato dai sindacati per l’accesso ai concorsi. E auspichiamo che la Giunta voglia collaborare per trovare una soluzione fruttuosa».