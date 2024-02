Saviano “adotta” Geolier: “Guardate che la Rai di governo cercherà di non farlo vincere”

Angelina Mango ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla del 74mo Festival di Sanremo. La cantante, in gara con ‘La Noia’, ha ottenuto 22 voti. Alle sue spalle, entrambe con 18 voti, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè.

Loredana Bertè ha vinto invece il Premio della Critica Mia Martini del 74mo Festival di Sanremo. La cantante, in gara con il brano ‘Pazza’, ha ottenuto 54 voti. Dietro di lei, Fiorella Mannoia con ‘Mariposa’ ha ottenuto 16 voti e Diodato con ‘Ti Muovi’ ha ottenuto 15 voti.

Fiorello: per Ama momento perfetto per lasciare

E Fiorello, che si accinge a salire sul palco dell’Ariston per condurre assieme a Amadeus l’ultima serata, traccia un bilancio più che positivo di Sanremo 2024: “è un bilancio storico”. Provato dagli orari sanremesi ma molto felice parla con l’Adnkronos prima di cambiarsi per salire sul palco del Festival. Ha sempre detto che sarebbe andato a riprendersi l’amico Amadeus, alla fine di cinque anni alla guida del festival, per impedirgli di fare la sesta edizione consecutiva: “Non c’è bisogno della mia insistenza. Non è così stupido. A maggior ragione con questi risultati. Chiudere in alto è la cosa migliore che si possa fare. Perché aspettare di scendere per chiudere? È il momento perfetto. Il destino gli ha detto: Ama guarda che ti faccio fa’! Un 67%, stasera farà il 70% con la finale quindi…”.

Fiorello: brutta pagina il pubblico che va via quando canta Giolier

Fiorello parla anche delle proteste alla vittoria di Geolier nella serata delle cover: “È stata la cosa più brutta di questo festival, il neo di questo festival. Ancora ancora, qualche fischio ci sta. Li fanno alla Scala i fischi, figuriamoci se non li possono fare a Sanremo. Ma alzarsi e andarsene quello no. Quello è una brutta pagina del festival di Sanremo. Non so se in altri anni sia mai successo. Ma alzarsi e andarsene quello no. Quello è una brutta pagina del festival di Sanremo”.

Saviano difende Geolier a spada tratta: non lo faranno vincere

Si spinge anche oltre Roberto Saviano, con un lungo video su X in cui se la prende con la destra per i fischi a Geolier. “State forse pensando al complotto dei napoletani? Eddai, vi siete presi tutto quello che potevate, con il criterio della spesa storica avete di fatto reso impossibile ogni crescita e miglioramento al Sud”. Poi accusa “la Rai di governo” che “ha cercato di rendere Sanremo il più sterile possibile e invece l’arte è arte, e ha saputo trovare la via per mostrare il Paese, quello vero”. E adombra il complotto: “Certamente bisognerà non farlo vincere, no? Non sto paventando complotti, sto dicendo semplicemente… E’ chiaro che quello che accade in questi casi è vedere che c’è un’eccessiva passione numerica e cercare poi di riequilibrarla, è sempre andata così…”.

E ancora: “Geolier porta il napoletano sul palco di Sanremo. La trap e l’hip hop napoletano hanno fatto scuola… Quindi? Qual è il problema? Geolier è nato in un quartiere difficile, so che si è allontanato da certi ambienti. L’aereo privato? Ok, una cafonata tipica degli artisti della trap e dell’hip hop… E allora? Qual è il problema?”.