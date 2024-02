Sardegna, Truzzu ora in netto vantaggio su Todde ma il dato di Cagliari è ancora incompleto

Non più un testa a testa ma Truzzu in vantaggio in Sardegna. Un vantaggio che appare consolidarsi man mano che aumentano le sezioni scrutinate. Quando lo spoglio è arrivato a 391 sezioni scrutinate su 1844 in vantaggio c’è dunque Truzzu (per lui 60.915 voti, il 47,3 per cento) contro i 56.902 di Todde (44,1 per cento). 8.875 voti per Renato Soru (Coalizione sarda), che si attesta al 7,7 per cento e 1.138 per Lucia Chessa (Sardegna R-Esiste) allo 0.9 per cento. Affluiscono con lentezza i dati relativi alle citta’: a Cagliari, nel sito ufficiale della Regione, risultano scrutinate 38 sezioni su 153, mentre nel sito del Comune di Cagliari le sezioni scrutinate sono 87 su 153 con Alessandra Todde nettamente in vantaggio sul sindaco del capoluogo e candidato governatore del centrodestra. Il voto disgiunto, inoltre, sembra penalizzare Truzzu, i cui voti sono inferiori ai voti complessivi delle liste che compongono la sua coalizione, arrivati a 61.344.