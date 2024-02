Quando Darwin snobbò Marx: non lesse mai la copia del “Capitale” ricevuta in regalo

Il filosofo tedesco Karl Marx (1818-1883) regalò una copia della sua opera “Il Capitale” con tanto di affettuosa dedica al biologo e naturalista britannico Charles Darwin (1809-1882). Ma lo scienziato famoso per la sua teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale non sfogliò mai quel volume scritto dall’autore del “Manifesto del partito comunista”, lasciandolo intonso, forse perchè non conosceva la lingua tedesca.

La curiosità è emersa con il ritorno di quella preziosa copia a Down House nel Kent, la casa di Darwin, da poco restaurata, dopo un lavoro di conservazione specializzato da parte dei tecnici della Cambridge University Library. In qualità di ente di beneficenza che si occupa della custodia di Down House, English Heritage ha messo ora il libro in mostra al pubblico.

La copia del “Capitale” ricevuta in dono da Darwin da Marx

La copia del “Das Kapital”, che fu personalmente dedicato con firma autografa e inviato a Darwin come regalo nel giugno 1873 “da parte del suo sincero ammiratore, Karl Marx”, non sembra essere stata accolta molto bene dal destinatario. Con la maggior parte delle pagine ancora attaccate e non tagliate, sembra che Darwin abbia rinunciato a qualsiasi tentativo di lettura. Lo scienziato naturalista impiegò quasi tre mesi per scrivere una risposta a Marx; infine, nell’ottobre 1873, scrisse una nota di ringraziamento, anche se senza il suo solito colore e calore.

“Caro Signore, La ringrazio per l’onore che mi ha fatto inviandomi la sua grande opera sul Capitale; e vorrei di cuore essere più degno di riceverla, comprendendo meglio il profondo e importante argomento dell’Economia politica – scrisse Darwin – Anche se i nostri studi sono stati così diversi, credo che entrambi desideriamo ardentemente l’estensione della conoscenza e che questo, a lungo andare, contribuirà sicuramente alla felicità dell’umanità.