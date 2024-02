Paura per il ministro Guido Crosetto: ricoverato nella notte in ospedale per una sospetta pericardite

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte. “A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, il ministro Crosetto si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto”. Lo si legge in una nota della Difesa che precisa che il ministro “è stato immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia”. Non ci sono notizie certe sulle cause, continua la nota, ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite. Secondo alcune fonti, Crosetto sarebbe arrivato con mezzi propri in ospedale.

Crosetto ricoverato: cos’è la pericardite

La pericardite è un’infiammazione del pericardio, spesso con accumulo di liquidi nello spazio pericardico, e può essere causata da molti disturbi (p. es., infezione, infarto del miocardio, traumi, neoplasie, disturbi metabolici) ma spesso è di natura idiopatica. I sintomi sono rappresentati dal dolore toracico o dal senso di costrizione, spesso aggravati dai respiri profondi. La diagnosi si basa sui sintomi, sullo sfregamento pericardico, sulle modificazioni dell’ECG e sulla presenza di un versamento di liquido pericardico all’esame RX o all’ecocardiogramma. Il trattamento dipende dalla causa, ma le misure generali comprendono gli analgesici, i farmaci antinfiammatori, la colchicina e raramente la chirurgia.

Gli auguri bipartisan di pronta guarigione

“Auguri di pronta guarigione al Ministro della Difesa e amico Guido Crosetto. Ti aspettiamo presto!”, ha scritto in un tweet il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Un augurio sincero di pronta guarigione al nostro ministro della Difesa Guido Crosetto. Un forte abbraccio a lui dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Ti aspettiamo!”, è il tweet su X di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Un abbraccione grande e Guido Crosetto, è un avversario e un caro amico. Aveva già avuto qualche problemino qualche anno fa, ma il grande cuore di Crosetto regge. Lo aspettiamo in Parlamento per battagliare come sempre”, ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.