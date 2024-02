Papa Francesco esclude l’ipotesi di donne sacerdoti: “Ma la Chiesa è donna e ha la sua figura in Maria”

Dopo la benedizione delle coppie gay chi si aspettava l’apertura alle donne preti è riamasto deluso. Papa Francesco chiude per l’ennesima volta la porta all’ipotesi, ribadendo però che la Chiesa è donna. Non proprio una frase come “Dio è madre” come ebbe a dire Papa Luciani, ma un concetto ugualmente importante.

«Ogni istanza di riforma della Chiesa è sempre questione di fedeltà sponsale: la Chiesa Sposa sarà sempre più bella quanto più amerà Cristo Sposo, fino ad appartenergli totalmente, fino alla piena conformazione a Lui. E su questo, dico una cosa sulle ministerialità della donna. La Chiesa è donna, la Chiesa è madre, la Chiesa