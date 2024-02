Paola Egonu denuncia il generale Vannacci per diffamazione: la Procura archivia, lei si oppone

Anche Paola Egonu, la pallavolista italiana di colore famosa per le sue performance sportive, ha denunciato il generale Roberto Vannacci per il contenuto del libro da lui scritto, “Il mondo al contrario“, in alcuni passaggi nei quali lei ravvisa il reato di diffamazione legato al al razzismo. Vanacci ha scritto che la Enogu “anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”.

Dopo l’indagine della procura militare e l’inchiesta della magistratura contabile sulle spese sostenute quando era addetto militare italiano a Mosca e l’indagine della procura di Roma per istigazione all’odio razziale, emerge dunque anche un fascicolo d’indagine per diffamazione dopo la denuncia della Egonu, stella della Nazionale azzurra. Al centro della querela, depositata a Bergamo e trasmessa a Lucca per competenza territoriale poiché Vannacci risiede a Viareggio ci sono le contestate frasi sui “tratti somatici” dell’atleta.Il pubblico ministero ha optato per l’archiviazione, decisione impugnata dalla Egonu e adesso si attende la decisione del gup che dovrà decidere se procedere con l’archiviazione o se disporre il giudizio per il militare.