Niente scorta per il principe Harry in Gb. Perde la causa davanti all’Alta Corte

Il principe Harry ha perso la causa intentata davanti all’Alta Corte per l’abbassamento del suo livello di protezione quando torna in patria. Il livello è stato ridotto dopo che il Duca di Sussex ha cessato di essere un membro della famiglia reale “in servizio” e si è trasferito con la famiglia in California. Harry se ne è sempre lamentato, dicendo di non sentirsi sicuro a portare moglie e figli in viaggio in Gran Bretagna.

A dicembre, quando il caso è stato aperto, i legali del ministero dell’Interno avevano spiegato che in patria Harry continua a godere della protezione della polizia, a spese dei contribuenti, ma che si tratta di “disposizioni su misura” che vengono decise di volta in volta, invece della protezione automatica assegnata ai reali in servizio. Gran parte del dibattimento si è svolta lontano dai riflettori. La decisione dell’Alta corte – riporta Adnkronos – è stata comunicata mercoledì dal giudice a riposo sir Peter Lane, cui è stato affidato il caso. Nelle 51 pagine della delibera, il magistrato ha stabilito la correttezza della decisione del ministero dell’Interno. Mentre, scrive sir Peter, gli avvocati del principe hanno presentato una “interpretazione non appropriata e formalista del processo Ravec”. Il Royal and Vip Executive Committe (Ravec) è l’organo preposto dal ministero del’Interno per gestire la sicurezza dei reali e altre persone di riguardo.

Quella di oggi è la seconda sconfitta legale di Harry in materia di sicurezza. L’anno scorso il figlio minore del re si era visto respinta la richiesta di pagare privatamente un surplus di protezione da parte della polizia. Il figlio minore di re Carlo III ha avviato un’azione legale contro il governo dopo che, nel febbraio 2020, gli era stato comunicato che non avrebbe più ricevuto lo “stesso grado” di protezione finanziata con fondi pubblici quando si trovava in Gran Bretagna. Il processo “su misura” ideato per il ricorrente nella decisione del 28 febbraio 2020 era ed è giuridicamente valido”, ha dichiarato il giudice dell’Alta Corte Peter Lane nella sua sentenza di 52 pagine. Harry ha lasciato clamorosamente la Gran Bretagna nel 2020 con la moglie Meghan, stabilendosi infine in California, negli Stati Uniti. A dicembre il principe ha dichiarato in un’udienza presso l’Alta Corte di Londra che i problemi di sicurezza impedivano di tornare nel Regno Unito.

“Il Regno Unito è la mia casa. Il Regno Unito è fondamentale per l’eredità dei miei figli”, aveva dichiarato alla corte in una dichiarazione scritta letta dai suoi avvocati. “Questo non può accadere se non è possibile tenerli al sicuro. “Non posso mettere mia moglie in pericolo in questo modo e, date le mie esperienze di vita, sono riluttante a mettermi inutilmente in pericolo”, ha aggiunto.

