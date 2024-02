Nasce la sezione romana dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti): la presiede Giuseppe Pedrizzi

Sulla base delle determinazioni della Assemblea Ordinaria dell’Ucid Nazionale, tenutasi a Bologna in data 7 luglio 2023, che, allo scopo di rafforzare l’Associazione, aveva tra l’altro sancito la possibilità di costituire più sezioni all’interno delle città metropolitane, il 28 dicembre scorso, presso l’istituto Luigi Sturzo, in Roma, si è svolta l’assemblea costitutiva dell’Ucid – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti sezione di Roma – Quadragesimo anno – che ha approvato l’atto costitutivo e lo statuto della nuova sezione, provvedendo al contempo alla nomina degli organi statutari. Sabato scorso Giuseppe Pedrizzi, Presidente della nuova sezione, ha presentato il consiglio direttivo dell’associazione al Vicario del Papa, Angelo De Donatis, che ha accolto con gioia e benedetto l’iniziativa.

“Tra i soci fondatori ci sono manager, imprenditori e funzionari dello Stato di primissimo livello, tutti accomunati da forti sentimenti di fede e di amicizia e già molti altri ci stanno chiedendo di aderire” ha dichiarato il presidente Giuseppe Pedrizzi. “Siamo tutti convinti che di fronte ai cambiamenti ed alla complessità della realtà dei nostri giorni, la Dottrina Sociale della Chiesa, che mette al centro la promozione della persona umana e delle formazioni sociali in cui essa si sviluppa, fornisca formidabili strumenti sia per valutare la bontà di assetti istituzionali, sociali ed economici, sia per migliorare le relazioni nel mondo del lavoro e dell’impresa. Riteniamo che le grandi competenze che la nuova sezione esprime possano dare a tutti i livelli un importante contributo in questa direzione”.