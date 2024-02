Napoli crolla, voragine inghiotte due auto: il video del salvataggio di tre persone intrappolate

Ancora un cedimento stradale a Napoli, nella zona del Vomero, per fortuna all’alba di questa mattina. Una voragine si è aperta alle cinque di stamattina lungo via Morghen, angolo via Bonito, al quartiere Vomero. Il cedimento del manto stradale ha inghiottito un albero e due vetture in transito. Due persone sono state portate in salvo senza aver riportato danni fisici, mentre uno stabile con all’interno 20 persone è stato sgomberato.

Napoli, l’ennesima voragine: nessun ferito

La voragine di via Morghen è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che evidenzia un dissesto idrogeologico presente sul territorio. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima, ma non è possibile nel 2024 affidarsi al caso. “È da tempo che come Ordine dei Geologi della Campania sollecitiamo le istituzioni a varare un puntuale monitoraggio, iniziando dai quartieri più a rischio, e ad attivare una pianificazione di difesa del suolo”, commenta il presidente Egidio Grasso e il consigliere Lucio Amato, che questa mattina si è recato sul posto del crollo avvenuto al quartiere Vomero.

“Come geologi conosciamo bene la fragilità e le insidie del territorio napoletano, cui sommare una rete idrica vetusta che aumenta la possibilità di ulteriori episodi simili a quello odierno che possono mettere a rischio i residenti. Da semplici cittadini notiamo, come tutti, gli avvallamenti stradali che sono il primo segnale di qualcosa che non va nel sottosuolo. Occorre, quindi, iniziare a individuare le cavità sotterranee presenti, mapparle, e programmare un monitoraggio che con semplici strumenti portatili possono individuare perdite dalla rete idrica, per poi pianificare strategie di interventi dimanutenzione della rete idrica e fognaria esistente, prima che il degrado e l’incuria possano ulteriormente creare danni costosi e perdita di vite umane”, si conclude la nota dell’Ordine.

La rete fognaria è integra ma si indaga sulle cause

Le squadre di Abc che si occupano di rete fognaria e delle reti idriche sono al lavoro. Dai primi rilievi effettuati è stato verificato che la fognatura principale è perfettamente integra e non ha subito alcun danno. L’interruzione della fornitura idrica si è resa necessaria per la messa in sicurezza anche in considerazione del fatto che nella voragine sono coinvolti un albero e il palo di illuminazione pubblica. L’azienda, sebbene siano ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, sta già lavorando con manovre per ripristinare l’acqua a partire dalla tarda serata”: E’ quanto si legge nella nota di Abc, azienda in house del Comune di Napoli che si occupa della fornitura idrica cittadina.

“Adesso sono in corso le operazioni di sezionamento della condotta dell’acquedotto a monte e a valle – spiega Edmondo Albano, responsabile rete fognaria Abc, presente sul posto – per fare un bypass provvisorio e per intervenire quanto prima per la riapertura della fornitura idrica alla cittadinanza”. Per quanto riguarda le cause al momento non è ancora possibile avanzare ipotesi ma non si esclude che il cinematismo possa essere stato innescato da un’immissione privata su quella pubblica.