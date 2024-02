Meloni riceve a Palazzo Chigi il colonnello Villadei reduce dalla missione spaziale AX-3 Voluntas (video)

“Felice di aver accolto oggi a Palazzo Chigi il Colonnello dell’Italian Air Force Walter Villadei, rientrato dalla missione spaziale AX-3 Voluntas, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto. Ricevere in dono il Tricolore che è stato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è per me un grande onore. Fieri della nostra Nazione e delle nostre eccellenze, capaci di esprimere talento e professionalità. Bentornato Colonnello”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando il video in cui riceve il Tricolore da Villadei.

“Il tricolore che ha volato e sventolato a bordo della Stazione, lo abbiamo incorniciato – ha detto Villadei – per farle dono insieme alle due patch della missione, quella di Axiom-3 a sinistra e poi quella nazionale Voluntas. L’essenza della missione sono un po’ i due nomi: Voluntas come volontà, e abbiamo dimostrato di avere volontà e capacità, e il motto della missione ‘Plus Ultra’, quindi superare i limiti. E continueremo a farlo”.