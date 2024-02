Lollobrigida: “Il governo è con gli agricoltori”. Assicurazione dei mezzi agricoli verso lo slittamento di 6 mesi

«Stiamo con gli agricoltori, chi sventola il tricolore non è mai un pericolo»: a dirlo in un’intervista al Giornale il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Proprio in queste ore è stato depositato in commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera un emendamento al decreto milleproroghe, firmato dal relatore Angelo Rossi (FdI), in accordo con il ministro Lollobrigida che posticipa di sei mesi l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli.

FdI presenta un emendamento nel decreto milleproroghe

Viene così confermata la volontà di FdI, del ministero dell’Agricoltura e del governo Meloni, di voler continuare a sostenere il mondo agricolo attraverso misure di buonsenso e che farà il possibile, in Italia e in Europa, per difendere tutti gli operatori del settore agroalimentare.

Governo e agricoltori ha spiegato Lollobrigida a Francesco De Felice del Giornale, sono «dalla stessa parte su nove punti su dieci». Niente nella piattaforma della mobilitazione della protesta dei trattori fa pensare a posizioni contro il governo e «non c’è nessun problema con le manifestazioni democratiche. Lollobrigida osserva che l’accordo è sostanziale sui “temi concreti” come la contestazione del modello del Green Deal dell’Ue, un sistema di credito che dia fiducia alle imprese agricole, una sostenibilita’ che le tuteli dalla concorrenza sleale, il divieto della carne coltivata, la fiscalita’ equa e il costo del lavoro.