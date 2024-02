“Lo-Renzi d’Arabia”: i giovani di FdI a Biella ridicolizzano Matteo portandogli un dromedario (video)

Un dromedario, in onore della sua “Arabia”, dove raccoglie onori e soldi, attende oggi a Biella Matteo Renzi, in città per presentare un suo libro e per parlare del caso Pozzolo, con preannunciati attacchi al sottosegretario biellese Delmastro. Fratelli D’Italia ha mobilitato un nutrito gruppo di iscritti che sventolano cartelloni ironici ed esibiscono un dromedario, proveniente da un allevamento del Novarese e accolto sotto un tendone ìa due passi dalla libreria Giovannacci dove il presidente di Italia Viva è atteso per l’incontro. “Lo-Renzi d’Arabia”, si legge su un cartello. “Perché è il parlamentare più ricco e le sue ricchezze dipendono dall’Arabia Saudita”.

“Nel 2023 Renzi ha firmato una dichiarazione dei redditi pari a circa 3 milioni di euro, la sua ricchezza deriva principalmente dalle consulenze che lui fa in Arabia Saudita”, ha dichiarato ai giornali locali il segretario provinciale di FdI , Cristiano Franceschini.