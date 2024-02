Fitto: “Abbiamo finanziato tutti gli interventi tolti dal Pnrr, promessa mantenuta” (video)

“Diamo una risposta di coerenza, di serietà e di merito, perché abbiamo garantito per intero la copertura di tutti questi progetti”. Ad affermarlo è il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sottolineando che “abbiamo ascoltato critiche per mesi da chi diceva che avevamo tagliato dei progetti finanziati: noi li abbiamo tolti perché erano precedenti al Pnrr, perché non potevano essere rendicontati nel Pnrr e in alcuni casi non ammissibili nel Pnrr e soprattutto perché non sarebbero mai stati realizzati nel giugno 2026 e avrebbe comportato un intervento della Commissione Ue con un taglio della quota parte delle rate”.

Questi progetti, aggiunge, “li abbiamo spostati fuori dal Pnrr: una scelta lungimirante e utile sia per i beneficiari dei finanziamenti ma anche per l’avanzamento complessivo del programma. Non siamo in ritardo su queste misure – spiega Fitto -, perché non c’erano. Oggi ci sono e partiranno. Con lo spostamento abbiamo liberato risorse per oltre 12 miliardi di euro che sono andate in buona misura alle imprese oltre alle risorse fino a 21 miliardi complessivi per le infrastrutture. I progetti che sono spostati fuori dal Pnrr, che non erano progetti in essere, hanno trovato copertura, e i progetti in essere hanno trovata analoga copertura. Oggi possiamo dire che l’intero ammontare dei progetti ha trovato una copertura, abbiamo mantenuto fede agli impegni anche se la situazione non dipendeva da noi e abbiamo dovuto sistemarla garantendo le coperture”.

Nel decreto del governo si prevedono poteri sostitutivi e restituzione delle somme per chi non centra i target. Ma anche ispezioni, contrasto alle frodi, più coordinamento e commissari per garantire la messa a terra delle opere del Pnrr.

Un concetto ribadito dall’esponente di Fratelli d’Italia sui Social. Il decreto “adottato in Cdm completa la fase di revisione del Pnrr avviata a luglio e approvato a dicembre”, scrive su X Fitto. “Un grande lavoro: abbiamo spostato e, quindi, finanziato tutti gli interventi che erano stati tolti dal Pnrr. Una promessa che avevamo fatto come governo e che abbiamo mantenuto”, aggiunge.