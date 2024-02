Femminicidio nel Padovano, uccisa a coltellate una donna di 41 anni: Sara Buratin. Si cerca il marito

Ancora un femminicidio che si aggiunge al tragico bollettino, ormai quotidiano, di giovani donne uccise per mano di ex mariti o fidanzati. Oggi a Bovolenta nel Padovano una donna di 41 anni, Sara Buratin, è stata accoltellata a morte nel giardino della casa della madre, in viale Italia, vicino alla locale stazione dei carabinieri. La mamma della vittima vive sola nell’abitazione dove la donna era andata a farle visita. A scoprire il corpo senza vita di Sara è stata proprio la madre che per il dolore ha accusato un malore.

Femminicidio nel Padovano, uccisa a coltellate una donna di 41 anni

Sul posto oltre ai carabinieri del Nucleo investigativo e il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini. Ora i militari dell’Arma sono ora alla ricerca del marito della vittima, un 39enne, che al momento risulta irreperibile. La vittima aveva una figlia adolescente di 12 anni. La zona del femminicidio, quella di Bovolenta, è incredibilmente vicina a Vigonovo, il paese in cui viveva Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. I due comuni, seppur appartenenti a province diverse (Vigonovo fa parte di quella di Venezia), sono distanti solamente una ventina di chilometri.

Si cerca il marito che è irreperibile

Appresa la tragica notizia la sindaca di Bovolenta, Anna Pittarello, citata da Padova Oggi, racconta di conoscere molto bene la donna. “Sono notizie che lasciano senza fiato. Piena fiducia negli inquirenti, affinché si possa arrivare in tempi rapidi alla conclusione delle indagini”. La descrive come una ragazza solare. “La vedevo spesso mentre faceva sport o quando passeggiava insieme alla figlia. Il paese è piccolo, siamo appena 1500 abitanti, ci conosciamo tutti”. Sull’uomo con cui viveva la vittima, invece, non sa molto.