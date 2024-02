È morto uno dei soldati che ispirarono “Il ponte sul fiume Kwai”: Jack Jennings aveva 104 anni (video)

La sua storia era diventata lo spunto per “Il ponte sul fiume Kwai”, prima romanzo e poi film premio Oscar con Alec Guinnes, reso immortale anche dalla colonna sonora. È morto infatti a 104 anni, in una casa di cura a Torquay, nel sud dell’Inghilterra, Jack Jennings, ex soldato britannico ritenuto l’ultimo veterano sopravvissuto della famigerata Burma Railway, la ferrovia birmana.

Chi era Jack Jenning, morto a 104 anni

Jennings fu tra i 60mila prigionieri costretti dai giapponesi a costruire una ferrovia tra la Thailandia e la Birmania dal 1942 al 1943. La famiglia di Jennings, che ha dato la notizia della scomparsa, riteneva che fosse l’ultimo sopravvissuto degli 85.000 soldati uccisi o catturati quando Singapore cadde in mano ai giapponesi durante la Seconda guerra mondiale.

La storia del campo per prigionieri di guerra è stata raccontata nel film premio Oscar con Alec Guiness “Il ponte sul fiume Kwai”. Decine di migliaia di soldati morirono durante la costruzione della ferrovia, che divenne nota come “ferrovia della morte”. Il progetto ferroviario portò alla morte di 90.000 lavoratori civili asiatici e di almeno 16.000 prigionieri di guerra. Catturato il 15 febbraio 1942 a Singapore come membro del Cambridgeshire Regiment, Jennings rimase prigioniero dei giapponesi fino alla fine di agosto del 1945. Sopravvisse al suo calvario e superò un periodo di grave malattia per tornare dalla sua fidanzata d’infanzia Lilian Mary, che sposò nel dicembre 1945. Sono stati insieme fino alla morte di lei, avvenuta 20 anni fa.

La storia del film “Il ponte sul fiume Kwai”

Il Film “The Bridge on the River Kwai” (“Il Ponte sul Fiume Kwai”) esce nel 1957, lo dirige il regista inglese David Lean, lo interpretano attori di vaglia come Alec Guinness e William Holden e la colonna sonora, la famosa “Colonel Bogey March”, composta da Mitch Miller e Malcolm Arnold, (la potete ascoltare qui: la fischieranno per anni e non solo in Inghilterra. La pellicola raccoglierà diversi importanti riconoscimenti: il Premio Bafta, nel 1957, l’Oscar nel 1958 e nello stesso anno il Golden Globe e il Davide di Donatello

Il ponte sul fiume Kwai fu terminato il 17 Ottobre del 1943. Nonostante i continui bombardamenti alleati, resistette a pieno regime fino alla fine del conflitto, quando venne chiuso dalle forze vincitrici. In seguito, nel 1957, il governo thailandese, decise di riaprire il tratto tra Nong Pladuk e Nam Tok, in funzione ancora ai giorni nostri prevalentemente a scopo turistico.