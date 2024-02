È morto Jacob Rothschild, banchiere “eretico”. Quando disse: “Fa bene chi protesta contro l’alta finanza”

Il banchiere, filantropo e investitore britannico Jacob Rothschild, della nota dinastia di banchieri, è morto all’età di 87 anni. Lo ha riferito la sua famiglia questo lunedì, senza fornire indicazioni sulle cause della morte.

“Nostro padre, Jacob, era una presenza imponente nella vita di molte persone, un finanziere magnificamente dotato, un alfiere delle arti e della cultura, un devoto funzionario pubblico, un appassionato sostenitore delle cause di beneficenza in Israele e nella cultura ebraica, un ambientalista entusiasta e un caro amico, padre e nonno”, ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa Associated Press.

La famiglia riferisce nella nota che Jacob Rothschild sarà sepolto “secondo l’usanza ebraica con una piccola cerimonia familiare e che in seguito ci sarà una cerimonia commemorativa per celebrare la sua vita”.

Jacob Rotschild era stato membro indipendente della Camera dei Lord britannica, in forza dei titolo di IV barone Rothschild, dal 1991 al 1998: anno in cui una riforma, volta a ridimensionare quasi a zero le presenze dei membri della Camera alta per diritto ereditario, lo privò del seggio assieme ad altri.

In una delle sue tenute della campagna inglese, il Castello di Waddenson, considerata una delle residenze più lussuose d’Inghilterra, ha ospitato diversi capi di stato, tra i quali i presidenti Ronald Reagan e Bill Clinton. Margaret Thatcher ha ricevuto il presidente francese François Mitterrand lì in un vertice nel 1990. Ha anche ospitato la tavola rotonda economica europea nel 2002, alla presenza di James Wolfensohn, ex presidente della Banca mondiale, ma anche Nicky Oppenheimer, Warren Buffett e Arnold Schwarzenegger.

Come scrive il New York Times, «nonostante tutta la sua posizione tra le élite del mondo, il signor Rothschild era apertamente critico nei confronti di alcuni dei suoi colleghi nel sistema finanziario internazionale. Nel 2012, quattro anni dopo la crisi economica del 2008, dichiarò al Jerusalem Report di provare «molta simpatia per le persone che protestavano contro alcuni eccessi nel mondo della finanza». «Dopo tutto, ci sono personaggi che hanno accumulato grandi fortune, che sono stati a capo di un sistema che ha danneggiato molti interessi negli ultimi cinque o dieci anni», ha detto. “Hanno avuto enormi benefici, ma il sistema bancario nel suo insieme ha avuto un effetto paralizzante in diverse aree in tutto il mondo».