Crosetto, dagli aiuti a Gaza agli attacchi Houthi, fondamentali rapporti e alleanze per la pace e la sicurezza

«Purtroppo la sicurezza di una nazione non si garantisce soltanto rimanendo all’interno dei confini. Ormai rapporti e alleanze servono a preservare la pace e la sicurezza nel mondo. Sono fondamentali: quindi il nostro impegno in Europa, nella Nato, e l’esperienza del generale Masiello, che proseguirà il lavoro portato avanti finora dal generale Serino, è fondamentale»: lo assicura il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia del passaggio di consegne del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, Carmine Masiello.

Crosetto: «Rapporti e alleanze servono a preservare la pace e la sicurezza nel mondo»

Non solo. Nel suo intervento il ministro aggiunge anche: «Abbiamo aeronautica, marina, esercito, che sono ogni giorno in sfida con loro stessi per affrontare minacce che ogni giorno cambiano e diventano sempre più invasive, anche se non evidenti. L’Italia – prosegue allora il titolare del dicastero della Difesa – gioca un ruolo industriale importantissimo nel mondo da anni. Abbiamo l’ambizione di diventare, alleandoci con tedeschi e francesi, un polo industriale terrestre europeo, e poi uno dei poli fondamentali nel mondo».

«Costruire un futuro che riesca a mantenere pace e la democrazia»

E ancora. Il generale Carmine Masiello, spiega Crosetto, «probabilmente è l’ufficiale che in questo momento ha più vasta esperienza in Italia, non soltanto a livello dell’Esercito, ma anche di interforze. È una scelta che ci aiuta a raccogliere le sfide che ci pongono davanti questi tempi che sono difficili, dove abbiamo bisogno di garantire la deterrenza, assicurare un Esercito come strumento anche nelle occasioni di crisi che abbiamo nel nostro Paese. Ma, soprattutto, di garantire che si costruisca un futuro che riesca a mantenere quella che è stata negli ultimi ottant’anni la pace e la democrazia», sottolinea il ministro a margine della cerimonia di avvicendamento del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, tra il generale Pietro Serino, e il generale Carmine Masiello.

Mar Rosso, Crosetto: una missione vitale, gli Houthi intensificano gli attacchi

Infine, a proposito di operazioni internazionali, di pace e sicurezza, riguardo alle missioni approvate ieri dal Consiglio dei ministri Crosetto aggiunge e conclude: «L’Italia da anni attraverso le missioni internazionali, ha assunto una rilevanza nel panorama internazionale. Se ne sono aggiunte due: una nella Striscia di Gaza, che ha carattere soprattutto umanitario. L’altra per la sicurezza nel Mar Rosso, che diventerà vitale nei prossimi mesi. Non si tratta più soltanto di una sicurezza dei trasporti navali, ma di sicurezza tout court, visto che pare che le intenzioni degli Houthi siano quelle di aumentare il livello di attacchi».

