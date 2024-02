Clownterapia, una legge per dare il sorriso ai bambini in ospedale firmata da FdI (video)

Si è svolta questa mattina, alle 10, presso la sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge contenente “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso” alla quale hanno partecipatp Giovanni Maiorano, deputato di Fdi e primo firmatario della pdl, Imma Vietri, capogruppo Fdi in commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Alessandro Scarciglia, clown di corsia e socio della “Scuola internazionale di clown & clowntarapia”; Tommaso Foti, capogruppo Fdi alla Camera dei deputati e Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute.

Clownterapia, Maiorano: “Una legge per dare il sorriso ai bambini negli ospedali”

“E’ un importante passo nei riguardi di quei volontari che da tanti anni si impegnano in maniera volontaria per il bene del prossimo. Li vediamo operare negli ospedali, ma anche nei luoghi in cui si sono verificate delle calamità. I clown medici hanno bisogno di un riconoscimento. C’è poi anche la volontà di mettere ordine in un campo dove comunque tutti possono rischiare di andare a ruota libera. C’è quindi un corso di formazione, c’è un aiuto da parte dello Stato. L’obbiettivo è offrire ai bambini chiusi in sterili strutture ospedaliere una nuova dignità” , ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, primo firmatario della legge.

Gemmato: “Il governo plaude a questa legge”

“Una legge di grande importanza che viene dal Parlamento, incardinata dall’onorevole Maiorano. Essa permette di regolamentare il mondo della clown terapia, ovvero l’attività di accedere in corsia laddove vi solo bambini purtroppo affetti da patologie, soprattutto oncologiche, da parte di clown che servono ad alleviare la permanenza, talvolta lunga, all’interno degli ospedali. Si tratta di opere di straordinario volontariato e di messa a disposizione dell’altro. Tuttavia è un mondo che va regolato, così che chi accede nelle corsie sia ben preparato. Il Governo plaude a questa legge, che potrà sicuramente essere migliorata nel corso dell’iter parlamentare”, è invece il parere di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Sanità.