Capezzone colpisce e affonda la Boldrini: “Non dia lezioni alla destra, si ricorda quando elogiava l’Iran?” (video)

Daniele Capezzone show su Rete 4 con Laura Boldrini ridicolizzata in poche battute. Alla trasmissione Prima di domani il direttore editoriale di Libero replica da par suo alle provocazioni della esponente del Pd, che aveva attaccato Matteo Salvini per le sue relazioni con la Russia.

Capezzone non le dà nemmeno il tempo di rispondere che inizia a sciorinare un elenco da far paura di relazioni pericolose tra l’ex Pci, Pds, Ds, oggi Pd con Mosca e in particolare con l’impresentabile (oggi) presidente russo Vladimir Putin.

“Governo Enrico Letta, ventotto accordi firmati con Putin. Renzi va a San Pietroburgo al forum di Putin, gli acquisti di gas che si impennano con Enrico Letta e raggiungono il massimo con Gentiloni“, ha ricordato.

Non pago, il giornalista ed ex parlamentare Pdl ha “azzannato” l’ex presidente della Camera: “Vogliamo ricordare dell’Iran? Governi che organizzavano fiere di amicizie Italia-Iran. La presidente Boldrini, che è lì, incontrava nel 2017 il ministro degli Esteri dell’Iran. Ci parla sempre dei diritti delle donne, forse aveva dimenticato che l’Iran segrega le donne”, ha detto. “Io non dimentico niente. Una cosa sono i rapporti istituzionali e una cosa le scelte dei partiti”: così la deputata del Pd ha provato ad accennare una timida risposta.

Capezzone vs Boldrini a PRIMA DI DOMANI (Grazie @il_latinista)

Clippino 3 https://t.co/AmtLIKCqUL — Daniele Capezzone (@Capezzone) February 22, 2024

Capezzone ammutolisce la Boldrini e le ricorda le frasi sull’Iran

La replica di Daniele Capezzone è stata ancora più netta e inequivocabile. “Casca male con me. Le leggo le ridicole frasi che lei disse e scrisse dopo l’incontro con l’iraniano nel 2017. Lei disse ‘Si può comprendere a pieno l’andamento di un Paese se si guarda alle posizioni delle donne nella società. E quello del regime che segrega le donne e lapida le adulte, lei disse ‘Nella società iraniane le donne sono in maggioranza tra gli studenti'”, ha ricordato.

Fosse stato un incontro di tennis, sarebbe stato un terrificante 6-0, 6-0, 6-0 per il direttore di Libero. Ma la Berlinguer anziché pronunciare il classico “gioco, partita, incontro”, ha scelto la formula dei bravi conduttori tv, far mandare in onda la pubblicità.